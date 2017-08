Sicherer Hafen Nordkoreas Raketentest treibt Goldpreis auf Jahreshoch

Nachrichten-Ticker

09:44 Mindestens fünf Tote bei Anschlag in Kabul

Kabul - Bei einem Selbstmordanschlag vor einer Bank in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Mindestens neun weitere Menschen wurden verletzt. Ein Mann soll sich in die Luft gesprengt haben. In Afghanistan beginnen in einigen Tagen wichtige religiöse Feiertage. Banken sind dann besonders voll, weil viele Menschen ihre Gehälter und Boni abholen, um Opfertiere, neue Kleider und Delikatessen einzukaufen.

09:40 Tropensturm hat Texas im Griff - Trump besucht Krisenregion

Houston - Tropensturm "Harvey" hat den US-Bundesstaat Texas weiter fest im Griff. Rettungskräfte kämpften bis in die Nacht gegen die Fluten. Die Küstenwache sprach von mehr als 3000 Menschen, die allein gestern aus den überschwemmten Gebieten gerettet worden seien. Bis zum Abend bestätigten die Behörden offiziell drei Tote. Viele Menschen werden noch vermisst. US-Präsident Donald Trump sagte den Betroffenen rasche Hilfe zu. Er beschwor den Zusammenhalt der Bevölkerung. Der Präsident will heute nach Texas reisen.

08:54 US-Medien: Selena Gomez gehackt

Berlin - Mutmaßlich Hacker haben auf dem Instagram-Account von US-Sängerin Selena Gomez Nacktfotos gepostet, die ihren Ex-Freund, den Popstar Justin Bieber, zeigen sollen. Der Account wurde daraufhin deaktiviert, berichten das Portal "TMZ" und der "Hollywood Reporter". Es habe sich um Paparazzi-Bilder aus dem Jahr 2015 gehandelt, die Bieber nackt an einem Pool zeigen. Gomez hat momentan 125 Millionen Follower, ihr Account war 2016 der weltweit beliebteste.

08:41 Kaufen statt Sparen: Verbraucher weiter in guter Stimmung

Nürnberg - Die Konsumlaune in Deutschland bleibt trotz Terrorgefahr und internationalen Krisen weitgehend ungetrübt. Die glänzende Lage auf dem Arbeitsmarkt sorge weiter für Optimismus, meldet das Marktforschungsinstitut GfK in seiner Konsumklimastudie. So stieg die Erwartung an das eigene Einkommen auf einen Rekordwert. Und die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen bleibe hoch. Allerdings habe es bei den Erwartungen an die Konjunktur im August nach fünf Zuwächsen in Folge einen Dämpfer gegeben.

07:59 "Reichsbürger" wegen Mordes vor Gericht

Nürnberg - Wegen Mordes an einem Polizisten muss sich ab heute ein Reichsbürger vor dem Landgericht Nürnberg verantworten. Der 49-Jährige hat laut Anklage im Oktober 2016 in Georgensgmünd einen SEK-Beamten erschossen. Zwei weitere Polizisten wurden verletzt. Bei dem Einsatz sollten die Waffen des Hobby-Jägers beschlagnahmt werden, weil ihn die Behörden nicht mehr als zuverlässig einstuften. Der Verfassungsschutz geht in Deutschland von etwa 12 600 Anhängern der "Reichsbürger" aus - mehrere hundert von ihnen gelten als Rechtsextremisten. Sie erkennen die Bundesrepublik nicht an.