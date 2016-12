Nachrichten-Ticker

17:17 Mit 68 Jahren: Status-Quo-Gitarrist Rick Parfitt gestorben

London - Der Status-Quo-Gitatrrist Rick Parfitt ist tot. Er starb im Alter von 68 Jahren. Das schreibt der Manager der Band auf der Facebook-Seite der britischen Rocker. Demnach starb Parfitt in einem Krankenhaus in Spanien an den Folgen einer Infektion. Der Musiker sei bereits am Donnerstag in die Klinik in Marbella eingeliefert worden, weil es Komplikationen nach einer Schulter-Operation gegeben habe. Zu den größten Erfolgen von Status Quo gehören Rock-Hits wie "Down Down" und "Whatever You Want". Parfitt hinterlässt Ehefrau Lyndsay Whitburn und vier Kinder.

17:14 Polizei-Präsenz vor Kirchen - Predigten gegen Hass

Berlin - An Heiligabend hat die Polizei in vielen deutschen Städten ihre Präsenz vor Kirchen erhöht. So zum Beispiel in Hannover, Frankfurt oder Köln. Hier sollten am Dom Polizisten an den Eingängen stehen. Allerdings sind nicht in allen größeren Städten Kontrollen speziell vor Kirchen angekündigt. In vielen Gottesdiensten erinnerten Kirchenvertreter angesichts der jüngsten Schreckensmeldungen an die hoffnungsvolle Weihnachtsbotschaft. So mahnte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, im Interview mit der "HAZ" Respekt voreinander an.

16:09 Enkelin der Queen verliert ihr Baby

London - Traurige Weihnachten in der britischen Königsfamilie: Zara Tindall, die als Lieblingsenkelin der Queen gilt, hat ihr Baby verloren. Das teilte ihr Sprecher in London mit. Weitere Details wurden nicht genannt. Die 35-Jährige hatte erst Ende November bekannt gegeben, dass sie wieder schwanger ist. Das Kind sollte im späten Frühjahr auf die Welt kommen. Es wäre das sechste Urenkelkind der Königin (90) gewesen. Zara ist die Tochter von Prinzessin Anne und deren erstem Ehemann Mark Phillips.

16:07 Christen feiern Weihnachten im Heiligen Land

Bethlehem - Tausende Christen aus aller Welt haben in Bethlehem Weihnachten gefeiert. Laut christlicher Überlieferung steht die Geburtskirche in Bethlehem an jenem Ort, an dem Jesus zur Welt kam. Trotz der Kälte kamen zahlreiche Gläubige in bunter, festlicher Kleidung auf den örtlichen Krippenplatz, auf dem ein riesiger, geschmückter Weihnachtsbaum steht. Chöre sangen Weihnachtslieder und Pfadfinder-Bands marschierten mit Dudelsäcken und Trommeln durch den Ort im südlichen Westjordanland. Zu den Feiern kamen arabische Christen und Pilger.