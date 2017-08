Sicherheitspolitik Merkel für Verlängerung von Grenzkontrollen

19:45 Interpol löscht türkischen Suchauftrag nach Kölner Autor Akhanli

Lyon - Der Suchauftrag gegen den Kölner Autor Dogan Akhanli bei der internationalen Polizeiorganisation Interpol wurde entfernt. "Wir freuen uns", hieß es dazu vom Auswärtigen Amt. Unklar blieb zunächst, ob Akhanli Spanien damit wieder verlassen kann. Auf der Grundlage der "Red Notice" bei Interpol war Akhanli vor einer Woche während eines Spanienurlaubs auf Betreiben der Türkei vorübergehend festgenommen worden. Spanien setzte den in der Osttürkei geborenen Autor aber wieder auf freien Fuß - unter Auflagen. Ihm drohte die Auslieferung an die Türkei, wo ihm schwere Verbrechen vorgeworfen werden.

19:41 Kaum noch Hoffnung für deutsche Bergsturz-Opfer in der Schweiz

Bondo - Nach dem gewaltigen Bergsturz in der Schweiz ist für die Angehörigen der vier deutschen Vermissten aus Baden-Württemberg die Hoffnung auf ein glimpfliches Ende deutlich geschrumpft. Die Polizei war zwar weiter mit Hubschraubern und Rettungskräften sowie Spürhunden in dem Geröllgebiet. Die Überlebenschancen seien aber gering. Es gebe immer noch Gebiete, in denen der Zugang für Rettungskräfte zu gefährlich wäre, hieß es. Neben den Deutschen wurden auch zwei Österreicher und zwei Schweizer vermisst.