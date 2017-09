Skeptische Reaktion aus Bayern Brüssel will 50 000 Flüchtlingen legale Einreise ermöglichen

Nachrichten-Ticker

19:09 Stück Hochzeitstorte von William und Kate versteigert

London - Ein sechs Jahre altes Stück Hochzeitstorte des britischen Prinzen William und seiner Frau Kate hat für umgerechnet rund 730 Euro den Besitzer gewechselt. Das teilte das Londoner Auktionshaus Chiswick der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Paar hatte im April 2011 in der Westminster Abbey geheiratet. Die Torte hatte acht Stockwerke. Der nun versteigerte Kuchen ist in Papier eingeschlagen und kommt in einer teilweise vergoldeten Blechbüchse mitsamt Grußkarte von Prinz Charles und Herzogin Camilla.

19:05 Niedersächsischer Minister will Aufklärung über AfD-Gelder

Hannover - Der niedersächsische Grünen-Spitzenkandidat und Umweltminister Stefan Wenzel vermutet Unregelmäßigkeiten bei der Finanzierung des AfD-Wahlkampfes in Niedersachsen. Die Partei betreibe einen unverhältnismäßigen Aufwand bei der Werbung für die Landtagswahl, sowohl mit Plakaten, Werbebroschüren und Hochglanzbeilagen in Zeitungen, als auch im Internet, sagte Wenzel in Hannover. Niedersachsens AfD-Chef Paul Hampel nannte die Vorwürfe des Grünen-Politikers "grotesk".

18:41 Schäuble soll neuer Bundestagspräsident werden

Berlin - Der bisherige Finanzminister Wolfgang Schäuble soll Bundestagspräsident werden. Angesichts möglicher Konflikte nach dem Einzug der AfD ins neue Parlament mit insgesamt sieben Parteien will die Union den erfahrenen Abgeordneten als Nachfolger von Norbert Lammert vorschlagen. Schäuble kann mit einer großen Mehrheit rechnen, da SPD und FDP bereits Unterstützung signalisierten. Als Minister in einer künftigen Bundesregierung fällt der 75-Jährige damit aus. Ungewiss ist, wer künftig das Finanzressort führt.

18:22 Ministerpräsident Weil offen für Ampel in Niedersachsen

Hannover - Zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen hat SPD-Ministerpräsident Stephan Weil seine Partei vor "Ausschließeritis" gewarnt. Er strebe eine Fortsetzung der rot-grünen Landesregierung an, werde aber bei einem anderen Wahlausgang auch mit anderen Parteien reden, sagte Weil in Hannover. Einer sogenannten Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP erteilte er keine Absage. Vielmehr lobte Weil die FDP-Opposition im Landtag: "Die FDP war in der vergangenen Legislaturperiode die intelligentere Opposition."

18:18 Google bietet nach EU-Strafe um Platz für Produktanzeigen

Brüssel - Google lagert nach der Rekord-Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission sein Geschäft mit Produktanzeigen in eine eigenständige Einheit aus. Sie solle mit Wettbewerbern auf gleicher Basis um Anzeigenplätze wettbieten, teilte der Internet-Konzern mit. An diesem Donnerstag läuft die Frist aus, bis zu der Google die Kritikpunkte der Kommission ausräumen musste. Wettbewerber hatten im Vorfeld bereits kritisiert, dass sie um die Anzeigenplätze gegen Google bieten müssten, statt sie kostenlos zu bekommen.