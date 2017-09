Skoda-Modell Fabia Skoda streicht Dieselmotor in Kleinwagen-Baureihe

12:02 Bundesinnenminister eröffnet neue Sicherheitsbehörde in München

11:54 Russland und Weißrussland beginnen mit Großmanöver

Moskau - Russland und Weißrussland haben das im Westen kritisierte Militärmanöver "Sapad" - auf deutsch "Westen" - begonnen. Bei der Übung wolle man auf der Grundlage moderner Konflikte trainieren, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. An der siebentägigen Übung sollen nach offiziellen Angaben 12 700 Soldaten aus beiden Ländern teilnehmen; rund 250 Panzer und 10 Schiffe sollen im Einsatz sein. Einige westliche Staaten und die Nato gehen davon aus, dass die eigentliche Teilnehmerzahl viel höher sein könnte.

11:46 53-Jähriger gibt Chemie-Attacken auf Spielplätze zu

11:12 Beschränkung auf 140 Text-Zeichen bei Twitter bleibt

11:00 23 Tote bei Brand in islamischem Internat Malaysias

Kuala Lumpur - Ein verheerender Brand in einem islamischen Internat von Kuala Lumpur hat mindestens 23 Menschen das Leben gekostet. 14 Schüler und vier Lehrer hätten den Flammen entkommen können oder seien gerettet worden, teilte die Polizei in Malaysias Hauptstadt mit. Sieben Verletzte wurden nach Angaben der Behörden in ein Krankenhaus gebracht, darunter sechs Schüler und ein zu Hilfe geeilter Anwohner. Das Feuer brach in den Schlafräumen der Koranschule aus. Mögliche Brandursache war ein Kurzschluss.