Soldaten in Caracas Nach US-Sanktionen: Venezuela lässt Militär aufmarschieren

Nachrichten-Ticker

09:54 Brückenpfeiler bei Limburg mit Verzögerung gesprengt

Limburg - Sechs große Pfeiler einer alten Autobahnbrücke bei Limburg in Hessen sind gesprengt worden. Um kurz vor 9.00 Uhr fielen vier 30 bis 50 Meter hohe Betonbauwerke nacheinander um. Es kam zu einer Panne - die letzten zwei Pfeiler sanken erst etwa eine halbe Stunde später zu Boden. Wegen der Aktion war kurzzeitig der Verkehr auf der A3 zwischen Frankfurt und Köln unterbrochen worden. Die gesprengten Brückenteile sollen bis Ende September weiter zerkleinert und abtransportiert werden. Der Autobahnverkehr rollt seit Ende 2016 über die direkt daneben neu gebaute Brücke.

09:21 Vier Tote bei Unfallserie auf A4

Kerpen - Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der Autobahn 4 ums Leben gekommen. Gegen 04.00 Uhr morgens sei ein Autofahrer mit seinen Wagen bei Kerpen in Nordrhein-Westfalen gegen einen Lastkraftwagen gefahren, bestätigte die Polizei Medienberichte. Kurze Zeit später krachte ein weiteres Auto in die Unfallstelle auf der A 4. Der Wagen fing Feuer, drei Menschen in dem Wagen kamen ums Leben. Anschließend fuhr ein weiterer Wagen gegen die Leitplanke und überschlug sich. Der Fahrer verstarb ebenfalls noch an der Unfallstellen.

08:58 Schwimmerin startet Rekordversuch in der Müritz

Buchholz - Die Hamburger Extremschwimmerin Anke Höhne hat ihren Rekordversuch mit dem Ziel der Durchquerung der Müritz gestartet. Sie sei von Buchholz aus in Richtung Waren losgeschwommen, bestätigte ein Sprecher des Vereins Wassersport Müritz. Höhne will als erste Frau das Binnengewässer der Länge nach durchschwimmen. Rund 31,5 Kilometer muss sie dafür zurücklegen. Die Müritz ist zwar kleiner als der Bodensee, aber mit rund 117 Quadratkilometern Fläche das größte Binnengewässer, das vollständig innerhalb Deutschlands liegt.

08:08 Windparks in der Nordsee steigern Produktion um 50 Prozent

Bayreuth - Die Windparks in der deutschen Nordsee haben in den ersten sechs Monaten des Jahres knapp acht Terawattstunden Strom geliefert und damit rund 50 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Gleichzeitig seien zum Halbjahr bereits 72 Prozent der Gesamterzeugung des Vorjahres erreicht worden, teilte der Übertragungsnetzbetreiber Tennet in Bayreuth mit. Dazu kommen noch einmal 0,7 Terawattstunden aus der Ostsee. Zusammengenommen entspricht die Menge einem Sechstel des insgesamt in Deutschland erzeugten Windstroms.

08:03 Bären in den französischen Pyrenäen spalten Bevölkerung

Foix - Etwa 40 wildlebende Braunbären sorgen in den französischen Pyrenäen für Ärger. Von Januar bis Anfang August hatten Halter von Schafen bereits Entschädigungs-Anträge für 300 Tiere gestellt, die entweder direkt oder indirekt von Bären getötet oder verletzt worden seien, wie die zuständige Präfektur des Départments Ariège der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Im Vorjahreszeitraum habe es nur für rund 60 Tiere Anträge gegeben. In der Region leben etwa 40 Braunbären, die nicht gejagt werden dürfen. Vor rund 20 Jahren waren Tiere aus Slowenien in die Region umgesiedelt worden.