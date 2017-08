Spanien Bären in den französischen Pyrenäen spalten Bevölkerung

Nachrichten-Ticker

08:08 Windparks in der Nordsee steigern Produktion um 50 Prozent

Bayreuth - Die Windparks in der deutschen Nordsee haben in den ersten sechs Monaten des Jahres knapp acht Terawattstunden Strom geliefert und damit rund 50 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Gleichzeitig seien zum Halbjahr bereits 72 Prozent der Gesamterzeugung des Vorjahres erreicht worden, teilte der Übertragungsnetzbetreiber Tennet in Bayreuth mit. Dazu kommen noch einmal 0,7 Terawattstunden aus der Ostsee. Zusammengenommen entspricht die Menge einem Sechstel des insgesamt in Deutschland erzeugten Windstroms.

08:03 Bären in den französischen Pyrenäen spalten Bevölkerung

Foix - Etwa 40 wildlebende Braunbären sorgen in den französischen Pyrenäen für Ärger. Von Januar bis Anfang August hatten Halter von Schafen bereits Entschädigungs-Anträge für 300 Tiere gestellt, die entweder direkt oder indirekt von Bären getötet oder verletzt worden seien, wie die zuständige Präfektur des Départments Ariège der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Im Vorjahreszeitraum habe es nur für rund 60 Tiere Anträge gegeben. In der Region leben etwa 40 Braunbären, die nicht gejagt werden dürfen. Vor rund 20 Jahren waren Tiere aus Slowenien in die Region umgesiedelt worden.

07:14 Mayweather besiegt McGregor durch technisches K.o.

Las Vegas - US-Boxer Floyd Mayweather hat auch den 50. Profikampf seiner Karriere gewonnen. Der 40-Jährige besiegte in Las Vegas den irischen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor in der zehnten Runde durch technisches K.o. Mayweather dominierte den Kampf gegen den Boxneuling, nachdem diesem in den ersten Runden einige Treffer gelangen. Durch den Sieg bleibt Mayweather auch im letzten Kampf seiner Karriere unbesiegt.

07:13 Mehr als eine Million Autos zur Sicherheit zurückgerufen

Berlin - Im ersten Halbjahr 2017 sind fast 1,4 Millionen Autos aus Gründen der Verkehrssicherheit zurückgerufen worden. Primär wegen solcher Mängel wurden zudem 341 000 Lastwagen in Werkstätten gebeten, wie das Bundesverkehrsministerium auf eine Grünen-Anfrage antwortete. Von amtlichen Rückrufen aus diesem Grund betroffen waren auch 31 000 Motorräder und 13 000 Busse. Nähere Angaben, etwa zu Herstellern oder der Art der Mängel wurden in der Antwort nicht gemacht. Insgesamt waren in Deutschland zu Jahresbeginn 55,6 Millionen Kraftfahrzeuge mit amtlichen Kennzeichen zugelassen, darunter fast 46 Millionen Pkw.

06:06 Dackeldame Bonny seit einem Jahr zurück in Brandenburg

Ferch - Dackeldame Bonny hat sich wieder gut in ihrer alten neuen Heimat eingelebt. "Und jetzt hat sie wieder ein top Figur!", sagt Frauchen Jutta Kühl, die ihren Hund nach seiner Rückkehr erstmal auf Diät gesetzt hatte. Der sechs Jahre alte Rauhaardackel mit dem illustren Namen Bonny von Beelitz war im Alter von neun Monaten weggelaufen und wurde von einem Touristenpaar aus Bayern aufgelesen. Vier Jahre lebte sie als Lulu in München, bis ihre wahre Herkunft durch Zufall aufflog. Nach einem erbitterten Rechtsstreit kehrte der Hund im August 2016 zu seinem Frauchen zurück.