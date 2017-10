Spanien Katalonien vor Unabhängigkeitsreferendum

Nachrichten-Ticker

03:10 Katalonien vor Unabhängigkeitsreferendum

Barcelona - Mit dem umstrittenen Referendum über die Loslösung von Spanien fordert die Region Katalonien heute die Zentralregierung in Madrid heraus. Obwohl vom Verfassungsgericht Spaniens verboten, soll die Abstimmung dennoch abgehalten werden, verlautete aus der katalanischen Führung. Madrid hat dagegen mehrere tausend Polizisten aufgeboten, um den Urnengang mit allen Mitteln zu verhindern. Separatisten hielten in der Nacht zahlreiche Schulen besetzt, die als Wahllokale dienen sollen.

02:43 Französische A380 mit Triebwerksschaden in Neufundland notgelandet

Paris - Ein Airbus A380 der französischen Fluggesellschaft Air France ist nach einem Triebwerksschaden auf dem Weg von Paris nach Los Angeles in Kanada notgelandet. Die Fluggesellschaft sprach von einem "schweren Schaden" an einem der vier Triebwerke. Die Crew setzte daraufhin nach Angaben eines Airline-Sprechers ein "Mayday" ab und leitete den Großraumflieger zum kleinen Flughafen Goose Bay in Neufundland um. Das weltgrößte Passagierflugzeug landete sicher auf dem kanadischen Airport, alle 520 Menschen an Bord blieben unversehrt. Nun soll untersucht werden wie es zu dem Schaden kam.

02:41 Vettel muss in Malaysia aufholen - Hamilton startet von Pole

Sepang - Sebastian Vettel ist beim Formel-1-Rennen von Malaysia zu einer Aufholjagd gezwungen. Wegen Motorenproblemen startet der Ferrari-Fahrer heute nur als Letzter in den Grand Prix in Sepang. Sein WM-Rivale Lewis Hamilton geht dagegen als Erster in das 15. Saisonrennen und kann seinen Vorsprung in der Fahrerwertung ausbauen. Direkt hinter Hamilton geht der zweite Ferrari-Fahrer Kimi Räikkönen ins Rennen. Nico Hülkenberg will von Rang acht aus Punkte für Renault holen. Von Position 18 startet Pascal Wehrlein im Sauber.

02:07 Zahl der Verletzten nach Tribünenunglück in Amiens gestiegen

Amiens - Nach einem schweren Unglück auf der Zuschauertribüne des Fußballstadions in Amiens hat sich die Zahl der Verletzten bis auf insgesamt 29 erhöht. Fünf der Opfer seien schwer verletzt, berichteten französische Medien. Während des französischen Erstligaspiels zwischen SC Amiens und OSC Lille war ein Sicherheitsgeländer nach einem Torjubel zusammengebrochen. Dabei stürzten viele Zuschauer etwa eineinhalb Meter tief von der Tribüne in den Innenraum des Stadions. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen.

02:01 Blutiger Jahrestag: 19-jähriger schlägt Freundin krankenhausreif

Heidenheim - Die Feier des ersten Jahrestages hat bei einem jungen Paar in Heidenheim in Baden-Württemberg ein blutiges Ende genommen. Die 18-Jährige und der 19-Jährige hatten ihr Einjähriges gefeiert, im Verlauf sollen sich beide zunächst gegenseitig beleidigt haben, dann habe die junge Frau ihren Freund geschubst, woraufhin dieser ihr mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Er habe sie außerdem dreimal in die Luft gehoben und zu Boden geworfen. Der aggressive Mann behinderte auch die Sanitäter und flüchtete dann. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.