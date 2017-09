Spanien König als Atlético-Fan: Felipe bei Stadion-Einweihung

Nachrichten-Ticker

00:44 Merkel: Bezahlung von Pflegekräften muss verbessert werden

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hält eine bessere Bezahlung von Pflegekräften für unumgänglich. Die Bezahlung sei im Hinblick auf die Belastungen, die dieser Beruf mit sich bringe, nicht angemessen, sagte sie der "Bild am Sonntag". Verbesserungsbedarf sieht Merkel auch beim Personalschlüssel in der Pflege. Viele Pflegekräfte würden gerne mehr Zeit für die Menschen haben, sagte Merkel. Deshalb müsse man den Personalschlüssel überarbeiten. Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will eine bessere Pflege alter Menschen zum zentralen Thema der nächsten Wahlperiode machen.

00:42 Polizei stoppt Mann mit fast 5 Promille auf der Autobahn

Wismar - Die Polizei hat nahe Wismar einen Betrunkenen mit fast 5 Promille auf der Autobahn gestoppt. Der 38-Jährige sei kontrolliert worden, nachdem er am Mittag auf Höhe des Autobahnkreuzes Wismar fast einen Unfall verursacht hat. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,86 Promille. Bei dem Auto war der Versicherungsschutz erloschen. Die Polizei entwertete die Kennzeichen, beschlagnahmte das Auto samt Schlüsseln und ordnete eine Blutprobe an.

00:13 König als Atlético-Fan: Felipe bei Stadion-Einweihung

Madrid - Der spanische König Felipe VI. hat am Abend an der Einweihung des neuen Stadions von Atlético Madrid teilgenommen. Der Hauptstadtclub ist vom legendären Estadio Vicente Calderón unweit des Stadtzentrums ins knapp 68 000 Zuschauer fassenden Wanda Metropolitano östlich von Madrid umgezogen. Die offizielle Zeremonie fand am vierten Spieltag der Primera División kurz vor dem Anpfiff der Partie gegen den FC Málaga statt. Anders als die große Mehrheit der spanischen Royals ist Felipe kein Anhänger von Real Madrid, sondern Fan von Stadtrivale Atlético.

23:43 Auto stürzt in den Mittellandkanal - 51-Jähriger stirbt

Wolfsburg - Die Polizei hat in Wolfsburg einen 51-Jährigen tot aus dem Mittellandkanal geborgen. Der Mann war aus noch ungeklärter Ursache am Abend mit seinem Auto im Stadtteil Vorsfeld durch eine Leitplanke gebrochen und im Mittellandkanal gelandet. Die von einer Zeugin herbeigerufene Feuerwehr barg den 51-Jährigen aus dem Auto. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg.

23:09 Lindner: Platz drei entscheidet sich zwischen FDP und AfD

Berlin - Das Rennen um den dritten Platz im künftigen Bundestag entscheidet sich nach Ansicht des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner zwischen den Liberalen und der AfD. Die Grünen und die Linke seien abgeschlagen, sagte Linder am Abend in Berlin nach Sitzungen der FDP-Parteigremien. An Platz drei entscheide sich, wer die Opposition anführe, unterstrich der FDP-Chef. Gebe es eine kleine Koalition, sei dies die SPD, gebe es wieder eine große Koalition, sei dies hoffentlich die FDP "und nicht die Typen von der AfD".