Spanien Spanisches Verfassungsgericht stoppt Referendums-Gesetz

Nachrichten-Ticker

23:42 Spanisches Verfassungsgericht stoppt Referendums-Gesetz

Madrid - Einen Tag nach der Verabschiedung eines umstrittenen katalanischen Gesetzes für ein Abspaltungsreferendum hat das spanische Verfassungsgericht die Regelung wieder aufgehoben. Die Entscheidung sei am Abend in einer Dringlichkeitssitzung gefallen, berichten spanische Medien unter Berufung auf Gerichtsquellen. Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte bereits am Nachmittag erklärt, er werde das Referendumsgesetz beim Verfassungsgericht anfechten.

23:40 Wenig Bewegung an der Wall Street

New York - Die US-Börsen haben kaum verändert geschlossen. Die Investoren ließen sich nicht zu Engagements an der Wall Street verlocken. Vielmehr herrschte Vorsicht wegen der schwelenden Nordkorea-Spannungen und wegen des Hurrikans "Irma". Der US-Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel kaum verändert mit minus 0,10 Prozent auf 21 784,78 Punkte. Der Euro sprang wieder über die Marke von 1,20 Dollar.

23:38 Hurrikan "Irma" tobt über der Karibik

Santo Domingo - Hurrikan "Irma" hat in der Karibik schwere Verwüstungen angerichtet und mehrere Menschen in den Tod gerissen. Der Tropensturm der höchsten Kategorie fünf hinterließ zerstörte Häuser, überflutete Straßen und entwurzelte Bäume. Die Schäden auf den Inseln Barbuda, Anguilla und Saint-Martin wurden als katastrophal beschrieben. Einige Gegenden gelten als unbewohnbar. Wie viele Menschen ums Leben kamen, ist noch unklar. Der Hurrikan passierte die Dominikanische Republik sowie Haiti und sollte dann weiter Richtung Kuba, Bahamas und Florida ziehen.

23:00 Rechtsstreit über Arbeitstempo eines Richters weiter offen

Karlsruhe - Im Rechtsstreit über sein Arbeitstempo hat ein Freiburger Richter vor dem Bundesgerichtshof einen Etappensieg errungen. Der Mann wehrt sich gegen eine dienstrechtliche Ermahnung, seine Fälle schneller abzuschließen. Er sieht sich dadurch in seiner richterlichen Unabhängigkeit verletzt. Mit seinen Klagen blieb der 63-Jährige bisher erfolglos. Der BGH hob das Urteil der Vorinstanz jedoch in Karlsruhe auf und verwies die Sache zurück an das Oberlandesgericht Stuttgart.

22:57 US-Sängerin Anastacia stellt Modekollektion für Aldi vor

Köln - US-Sängerin Anastacia hat in Köln ihre neue Modelinie für Aldi Süd vorgestellt. Nach Angaben des Discounters soll der Verkauf am 14. September in allen deutschen Filialen starten. Die Preise für die Kleidungsstücke liegen zwischen 7,99 Euro und 29,99 Euro. "Kleine Details wie Prints, Nieten, Pailletten oder Destroyed-Effekte mag ich besonders", sagte die Sängerin am Abend. Auch Konkurrent Lidl startet Mitte September mit dem Verkauf einer neuen Modekollektion von Model Heidi Klum. Für beide Discounter ist das Modegeschäft von großer Bedeutung.