Spanien Umstrittenes Referendum in Katalonien begonnen

Nachrichten-Ticker

09:23 Air Berlin Maschine blockiert Landebahn auf Sylt

Sylt - Nach der missglückten Landung einer Air-Berlin-Maschine auf Sylt hat das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung die Ermittlungen übernommen. Am Vormittag sollte entschieden werden, ob das Flugzeug weggeschleppt und der Flughafen den regulären Betrieb wieder aufnehmen könne, sagte ein Sprecher des Flughafens. Eine Air Berlin Maschine aus Düsseldorf war gestern Morgen erst 50 Meter hinter der Landebahn zum Stehen gekommen. Verletzt wurde niemand. Allerdings blockierte die Maschine die Hauptpiste des Flughafens auf der Ferieninsel. Der Flugbetrieb wurde eingestellt.

09:20 Umstrittenes Referendum in Katalonien begonnen

Barcelona - In Katalonien hat ein umstrittenes und vom spanischen Verfassungsgericht untersagtes Referendum über die Unabhängigkeit der Region begonnen. In der Hauptstadt Barcelona und den Gemeinden Kataloniens strömten die Menschen in die Wahllokale, um abzustimmen. Die Situation war zunächst relativ friedlich, allerdings brachten sich Einheiten der aus Madrid entsandten Polizei vor Wahllokalen in Stellung. An einigen Orten sei die Lage angespannt, berichtet das spanische Fernsehen. Sicherheitskräfte gingen teils energisch gegen Wähler vor, um sie an der Stimmabgabe zu hindern.

08:42 Referendum: Katalanen versammeln sich vor den Wahllokalen

Barcelona - In ganz Katalonien haben sich seit den frühen Morgenstunden Tausende Menschen vor Wahllokalen versammelt, um in einem umstrittenen Referendum über die Unabhängigkeit der Region von Spanien abzustimmen. Die katalanische Polizei "Mossos d'Esquadra", die von der Generalstaatsanwaltschaft in Madrid den Auftrag erhalten hatte, die Wahllokale vor ihrer offiziellen Öffnung um 09.00 Uhr abzusperren, seien dem Befehl zunächst nicht nachgekommen, berichtete das spanische Fernsehen. Auch hätten sie bereits seit Freitag von Wählern besetzte Lokale zwar besucht, aber nicht geräumt, hieß es.

08:24 Vettels Ferrari erhält neue Motorenteile: 20 Plätze Strafe

Sepang - Nach seiner missratenen Qualifikation für den Grand Prix von Malaysia nutzt Sebastian Vettel diese Gelegenheit für neue Bauteile an seinem Ferrari. Unter anderem wurde an dem Dienstwagen des Hessen vor dem Formel-1-Rennen ein fünfter Turbo eingesetzt. Insgesamt erhält Vettel eine Strafversetzung von 20 Plätzen. Da der 30-Jährige ohnehin Letzter nach der Qualifikation war, kann er diese Sanktionierung verschmerzen. In der Formel 1 darf nur eine reglementierte Anzahl verschiedener Bauteile in den Wagen ohne Strafe eingesetzt werden.

08:22 Studie: Auch offen verabreichte Placebos können helfen

Basel - Placebos wirken auch, wenn Patienten wissen, dass sie nur ein Scheinpräparat nehmen. Allerdings gilt dies nur dann, wenn sie vorher über den Placebo-Effekt aufgeklärt wurden. Das legt eine im Fachblatt "Pain" veröffentlichte Studie nahe, die den Placebo-Effekt an 160 Menschen erforschte. Die Ergebnisse könnten den breiteren Einsatz von Placebos in der ärztlichen Praxis rechtfertigen, betont das Forscherteam um Cosima Locher von der Universität Basel. Beim klassischen Placebo-Effekt wissen Patienten nicht, ob sie ein echtes Medikament oder ein Placebo erhalten.