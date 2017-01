Madrid - Real Madrid scheint nichts zu bremsen. "Es fehlen nur sechs Spiele bis zum Weltrekord", jubelte die Sportzeitung "Marca" mit Blick auf die nunmehr 40 Pflicht-Matches, die die Königlichen ungeschlagen überstanden haben.

Seit Donnerstag halten sie bereits den spanischen Rekord, nachdem Karim Benzema den Blancos beim Pokal-Rückspiel in Sevilla in allerletzter Minute das 3:3-Unentschieden beschert hatte. "Die Fähigkeit Real Madrids, jeden Rückschlag noch umzudrehen, nimmt esoterische Ausmaße an", kommentierte "Marca".

"Zinédine Zidane ist eindeutig der Geist hinter dieser unbesiegbaren Armada", schrieb "El Mundo" und feierte den französischen Coach. Sollten Ronaldo, Kroos & Co. noch sechs weitere Partien ohne Niederlage verbuchen, dann würden sie damit einen Weltrekord aufstellen. Den hält bisher Dinamo Zagreb: Die Kroaten waren 45 Spiele lang ungeschlagen, bevor sie im September 2015 in der Champions League von Bayern München gestoppt wurden.

Aber noch geben sich Reals Superstars bescheiden. "Wir denken gar nicht über diese Erfolgsserie nach", meinte Abwehr-Ass Marcelo. "Wir schauen nur von einem Spiel zum nächsten." Da wartet am Samstag erneut Sevilla - dieses Mal in der Primera División.