Von Gerd Lustig

Weil am Rhein. Der RSV Weil bleibt in der Schweizer Nationalliga A weiter in der Erfolgsspur. Das Team von Trainer Reiner Brinker nahm jetzt am drittletzten Spieltag vor den Playoffs die Hürde Uri und besiegte den dortigen RHC mit 6:2 (4:2).

Die Treffer für die Grenzstädter erzielten viermal Jorge Villamil Novoa sowie zweimal Alberto Garcia. Damit bleibt der RSV weiterhin auf Tabellenplatz zwei, punktgleich vor den beiden ebenfalls siegreichen Teams aus Montreux und Dornbirn, die aber jeweils ein Spiel mehr ausgetragen haben.

„Das war heute eine ganz starke Teamleistung“, freute sich Torhüter und Co-Trainer Daniel Dietrich. Von A bis Z sei gut und vor allem auch konzentriert gespielt worden. „Da wurde vorbildlich füreinander gekämpft“, lobte er. Natürlich verdiene Jorge Villamil ein dickes Kompliment. Denn vier Tore, die müsse man ja schließlich erst einmal machen.

Insgesamt so, räumt er ein, sei der Sieg beim RHC Uri vielleicht ein wenig zu hoch ausgefallen. Gerade in der zweiten Halbzeit hätten die Uri-Spieler nämlich dreimal nur Latte und Pfosten getroffen. Doch mit dem Glück des Tüchtigen habe man letztlich den Sieg in der Fremde unter Dach und Fach gebracht. Zu bedenken sei dabei auch, dass der RSV gerade in Durchgang zwei durch Zeitstrafen (Furtwängler, Werner, Garcia und Villamil Novoa) oftmals habe in Unterzahl agieren müssen.

„Unterm Strich war’s also ein verdienter Sieg“, so Dietrich, der sich jetzt freut, dass es der RSV in den ausstehenden zwei Partien selbst in der Hand hat, Platz zwei zu halten.

RHC Uri – RSV Weil 2:6 (2:4). – Tore: 0:1 (7.) Villamil Novoa, 0;2 (11.) Garcia, 1:2 (13.) Briker, 1:3 (13.) Villamil Novoa, 2:3 (15.) Greimel, 2:4 (21.) Villamil Novoa, 2:5 (27.) Garcia, 2:6 (47.) Villamil Novoa.