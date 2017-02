Lottstetten (lu). Anne Lais war mal wieder einmal die Beste. Zum Auftakt in die neue Kunstradsaison zeigte die 16-Jährige beim ersten Durchgang des Bezirkspokals, der gleichzeitig auch als Kreismeisterschaft für den Bereich Junioren/Elite gewertet wird, eine gute Leistung in Lottstetten.

Mit 109,30 Punkten in der Kategorie U19 verwies die in Schopfheim-Kürnberg wohnende Fahrerin des RSV Wallbach Natascha von Schneyder (80,10 Punkte) vom RV Lottstetten auf den zweiten Platz. Beide Mädchen haben sich aber für die baden-württembergische Meisterschaft qualifiziert, die am 12. März in Stockach stattfindet.

Anne Lais hatte im Wettkampf hohe Abzüge hinnehmen müssen - eingereicht von ihr wurden 147,80 Punkte -, weil ihr die vorgegebene Zeit von fünf Minuten für ihre komplette Kür nicht reichte.

Geglänzt hat auch Tim Schwald (RSV Wallbach) bei den Junioren (14 bis 18 Jahre). Mit 83,19 Punkten siegte er vor Kai Schulzendorff (RSV Herten) und darf ebenfalls in Stockach starten.

Das Zweier-Kunstradfahren der Juniorinnen gewann das Lottstetter Paar Natascha von Schneyder/Deniz Altünöz mit 60,06 Punkten. Auch sie werden in Stockach dabei sein.

Bei den Schülern siegte in der Altersklasse U11 Frieder Wildenhahn (RSV Herten), in der U13 Julius Berchtold (RSV Wallbach) und in der U15 Matthias Piberhofer (RV Lottstetten). Bei den Schülerinnen trugen sich in der U11 Caroline Wirth (RSV Wallbach, in der U13 Leonie Papok (RV Lottstetten) und in der U15 Mira Zipfel (RV Lottstetten) in die Siegerlisten ein.