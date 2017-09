Sportmix Atomics bleiben in der 2. Liga

Neuenburg (pd). Die Entscheidung ist gefallen: Die Neuenburg Atomics werden trotz des Meistertitels in der 2. Bundesliga Süd auch in der kommenden Runde in dieser Spielklasse starten.

Trotz einer „Traumsaison“ mit 23 Siegen und nur einer Niederlage wird der Verein nicht an den Playoff-Partien um den Aufstieg in Liga eins teilnehmen. Die Vorstandschaft der Atomics hat sich nach „langer Überlegung“ für diesen Schritt entschieden. „Sportlich soll das junge Team erst weiter reifen und zusammenwachsen“, heißt es von Vereinsseite.

Atomics-Vorstand Ralf Widmann ergänzt: „Wir haben eine extrem junge Mannschaft und wir brauchen Zeit, um an unseren Aufgaben zu wachsen. Der Niveau-Unterschied in der 1. Bundesliga ist gewaltig, und von daher gehen wir die Sache behutsam an.“

Die Atomics setzen weiter auf ihre Nachwuchsarbeit. Die zumeist im Verein ausgebildeten Spieler würden somit in sehr jungen Jahren die Möglichkeit erhalten, in der 2. Bundesliga zu spielen. „Wer in Neuenburg als Jugendlicher Baseball spielt, kann sehr weit kommen.“ Seit Jahren haben die Ato-mics Nachwuchsnationalspieler und Auswahlspieler in ihren Reihen.

Ab September wird nun das Jugendspielfeld fertiggestellt, und auch im Clubheim stehen Ausbauarbeiten an.