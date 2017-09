Sportmix Atomics weiter in der 2. Bundesliga

Die Entscheidung ist gefallen. Trotz einer Traumsaison mit 23 Siegen und nur einer Niederlage werden die Neuenburger Baseballer auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen und somit nicht an den Playoff- Spielen zur 1. Bundesliga teilnehmen.

Neuenburg (pd/nod). Die Vorstandschaft der Atomics hat dies mit der Sportlichen Leitung entschieden. Das junge Team soll sportlich erst weiter reifen und zusammenwachsen. Erst nach langer Überlegung habe man sich so entschieden, betont Atomics-Vorstand Ralf Widmann. Er ergänzt: „Wir haben eine ex­trem junge Mannschaft und brauchen Zeit, um an unseren Aufgaben zu wachsen. Der Niveau-Unterschied zur 1. Bundesliga ist gewaltig, und von daher gehen wir die Sache behutsam an.“

Die Atomics setzen weiter auf die Nachwuchsarbeit. Die jungen Eigengewächse erhalten somit in sehr jungen Jahren die Möglichkeit, bereits in der 2. Bundesliga zu spielen. Wer in Neuenburg als Jugendlicher Baseball spielt, kann sehr weit kommen. Schon seit Jahren haben die Atomics regelmäßig Nachwuchsnationalspieler und Auswahlspieler in ihren Reihen.

Anfang September konnten so auch die Atomics- Spieler Tim Luca Lindemann und Hannes Weber mit der Baden-Württembergischen Jugendauswahl den Länderpokal gewinnen. Juniorennationalspieler Sammy Steigert spielt seit Anfang August in den USA für die Auburn University in Montgomery. Das Atomics-Schülerteam sicherte sich beim Hornets Cup in Saarlouis den zweiten Platz. Nur knapp unterlagen die jüngsten Atomics den Gastgebern mit 1:2 im Finale.

Außerdem legen die Neuenburg Atomics großen Wert auf eine leistungsfördernde Infrastruktur. Anfang September wurde das Jugendspielfeld fertiggestellt. Und im Atomics-Clubheim stehen weitere Ausbauarbeiten an. Baseball in Neuenburg wird somit weiter an Bedeutung gewinnen. Und mit dem eigenen Nachwuchs will man in der 2. Bundesliga weiter Furore machen.