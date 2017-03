Sportmix Auf Anhieb Meister

Eimeldingen (pd). Groß war der Jubel bei der SG Eimeldingen/Weil: Schon nach der ersten gemeinsamen Spielzeit in der Bezirksliga Hochrhein/Freiburg durfte der Titel und Aufstieg in die Landesliga gefeiert werden.

In der vergangenen Saison war der BC Eimeldingen noch knapp am Aufstieg gescheitert. So entschlossen sich die Verantwortlichen, mit dem ESV Weil am Rhein eine Spielgemeinschaft zu bilden. Das Ziel beider Vereine war es, dem Kader mehr Qualität zu geben, um personelle Absenzen besser kompensieren zu können. Mit insgesamt drei Mannschaften wurde dann die aktuelle Saison bestritten.

Es war ein Start-Ziel-Sieg der SG in der Bezirksliga Hochrhein. Die neue Spielgemeinschaft führte die gesamte Saison über das Tableau an. Lediglich ein Punkt wurde beim Unentschieden im Hinspiel bei der FT Freiburg abgegeben. Für die SG-Meistermannschaft schwangen Lieven van der Hoofd, Pascal Schmidt, Nathanael Wook, Christian Wolf, Max Schweitzer, Jasmin Schmitt, Sabrina Mutter und Michele Zeller den Schläger.

Der aktuelle Titelträger bleibt komplett zusammen. Primäres Ziel wird es für den Neuling in der kommenden Landesliga-Saison sein, den Ligaverbleib zu realisieren.

Die SG II spielte ebenfalls in der Bezirksliga und belegte Rang fünf. Überzeugen konnte die erst 15-jährige Eimeldinger Jugendspielerin Doreen van der Hoofd. Sie glänzte in ihrer ersten Saison bei den Erwachsenen mit 12:0-Einzelsiegen und einem Satzverhältnis von 24:0. Die Dritte beschloss die Saison zudem auf dem fünften Platz der Kreisliga Hochrhein.