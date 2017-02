Lörrach/Weil (lu). Die beiden heimischen Landesligateams haben wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden Während sich der TV Weil beim Vorletzten Karlsruher TV zu einem 75:70 (11:22, 33:41, 52:52)-Sieg mühte, spielte sich der CVJM Lörrach gegen den TV Freiburg-Herdern förmlich in einen Rausch. Mit 111:53 (31:10, 58:23, 87:35) wurden die überforderten Gäste aus der Neumatthalle gefegt. Der CVJM führt mit vier Punkten Vorsprung vor den punktgleichen Teams aus Mühlacker und Weil an.

CVJM Lörrach „Heute haben wir tatsächlich wie ein Spitzenreiter gespielt“, freute sich CVJM-Coach Thomas Schönbett nach dem bislang höchsten Saisonsieg mit sage und schreibe 58 Körben Unterschied. Bei der Spielanalyse geriet er ins Schwärmen. „Besser kann man in dieser Liga nicht spielen, das war sensationell gut“, lobte er seine Jungs. Und sollte man auf diesem Niveau weiter agieren können, werde man nur schwer zu schlagen sein.

Von Anfang an zeigte der CVJM ein aggressives Spiel, ließ den Ball in einem atemberaubenden Tempo zirkulieren und war bestens eingestellt auf den Gegner „Es war richtig Dampf im Spiel“, erklärte Schönbett. Der pfeilschnelle Jeremiah Ahart traf nach Belieben und so wuchs der Vorsprung kontinuierlich an. Bereits zur Halbzeit war die Begegnung entschieden.

Punkte für CVJM: Ahart 43, Grigsby 20, Voitl 12, Blum 11, Hacioglu 9, N’Tonga 9, Scheurer 5, Körte 2.

TV Weil Abgezocktheit und Kaltschnäuzigkeit: Das waren die Garanten für einen weiteren Auswärtssieg des TV Weil. Bis zum dritten Viertel liefen die Grenzstädter beim Karlsruher TV allerdings stets einem Rückstand hinterher. „Wir haben durch Kampf und Leidenschaft wieder ins Spiel gefunden und sind froh, die Partie doch noch gewonnen zu haben“, erklärte TVW-Akteur Daniel Glowania.

Dass es anfangs nicht so recht lief, schob er zum einen auf die lange und späte Anreise zum Spiel in Karlsruhe sowie auch auf das Fehlen des weiterhin verletzten Marius Himmel. „In der ersten Halbzeit haben wir auch viel zu weich verteidigt“, so Glowania. Das wurde dann in Durchgang zwei deutlich besser. Dank schneller Hände in der Defense konnten viele schnelle Punkte erzielt und im letzten Viertel dann auch ein kleiner Vorsprung erzielt werden.

Punkte für TV Weil: Glowania 21, Rudnick 12, Michel 11, Seium 9, Ndam 8, Gerdon 6, Matthes 4, Obrist 4.