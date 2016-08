Ganz schön heiß her ging es beim ersten LK-Turnier des TC Hauingen auf dessen Anlage im Lörracher Ortsteil. Und das hatte nicht allein mit den tropischen Temperaturen am vergangnen Wochenende zu tun. Vielfach gab es spannende und heiß umkämpfte Matches, die oft erst im Match-Tiebreak entschieden wurden.

Lörrach-Hauingen. Die Zuschauer bekamen zum Teil echte Hitzeschlachten um die heiß ersehnten Leistungsklassenpunkte zu sehen. Insgesamt waren 60 Teilnehmer in fünf Konkurrenzen am Start.

Sieger im Klassement der Herren wurde Lukas Rutishauser. Der Spieler vom TC Müllheim behielt im Finale mit 7:6, 3:6 und 10:4 die Oberhand über Hauke Runge (TuS Lörrach-Stetten). Überraschend in dieser Konkurrenz war, dass Turnierfavorit Thomas Zimmermann (TC Kandern) bereits im Viertelfinale an Georg Ranert (TC Rheinfelden) gescheitert war, später aber die Nebenrunde klar dominierte. Ranert hingegen verlor im Halbfinale gegen den späteren Finalisten Runge klar in zwei Sätzen.

Im Klassement der Herren B setzte sich Favorit Cedric Nickel (TC Haltingen) durch. Er gewann im Endspiel mit 6:3 und 6:2 gegen Steffen De Waal (TG Lonza Weil).

Hochspannung war auch in der Damen-Konkurrenz angesagt. Letztlich gewann zwar die an Nummer eins gesetzte Alina Oschem (TC Rheinfelden), wobei sie sich im Finale klar mit 6:1 und 6:3 gegen Vereinskollegin Jasmina Hartmann durchsetzte. Davor hatte sie aber ordentlich zu kämpfen. Schon im Viertelfinale konnte sie sich erst im Match-Tiebreak mit 10:4 gegen Sandra Epper (TC 1923 Grenzach) behaupten. Und im Halbfinale wurde es nochmals knapper. Nach verlorenem erstem Satz mit 5:7 gegen Lena Köbele (TC Ettenheim) holte sie sich den zweiten Durchgang mit 6:2, um dann letztlich mit 11:9 im Match-Tiebreak zu triumphieren.

Sieger bei den Herren 40 wurde Sven Erdmann (TC Grün-Weiß Hausen). Mit 7:5 und 7:6 setzte er sich im Endspiel gegen Daniel Epper (TC 1923 Grenzach) durch. Den Turniersieg im der Konkurrenz der Damen 40 holte sich Maybritt Nickel (TC Binzen). Beim 6:1 und 6:0 ließ sie ihrer Gegnerin Herta Steinebrunner (TC Hauingen) nicht den Hauch einer Chance.

Nebenrunde: Herren Thomas Zimmermann (TC Kandern) - Patrick Gersbacher (TC Hauingen) 6:0, 6:0. Damen: Sandra Buhr (TC Haagen) – Vanessa Schmidt (TC Ettenheim) 7:6, 6:2. Herren 40: Thomas Kiefer (TC Grün-Weiß Hausen) – Udo Schuehlein (TC Wiechs) 6:2, 6:2. Damen 40: Anja Vierthaler (TC Haagen).