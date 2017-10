Sportmix Aufsteiger feiert ersten Sieg

Von Fabian Schreiner

Leimen. Ende gut, alles gut: Obwohl die Korbjäger des CVJM Lörrach erst fünf Minuten vor Spielbeginn in der gegnerischen Halle angekommen waren, sprang am Ende der erste Saisonsieg für den Aufsteiger aus der Lerchenstadt heraus. Mit 88:73 (21:8, 25:23, 18:24, 24:18) setzte sich Lörrach in Leimen durch.

Zehn Minuten blieben den Gästen für das Aufwärmen. Doch die Lörracher waren gleich von Anfang an voll da.

„Im ersten Viertel haben wir so gespielt, wie ich mir das vorstelle. Wir haben sehr aggressiv agiert und unsere Defensive hat super funktioniert“, lässt CVJM-Trainer Matthias Blum wissen. Dementsprechend führte Lörrach mit 21:8.

Allerdings ging es nicht so weiter. Leimen wurde stärker und kam zwischenzeitlich auf drei Zähler ran. „Zum Ende des dritten Viertels haben wir geschwächelt. Wir müssen da noch konstanter werden“, weiß Blum.

Letztlich wurde der Vorsprung aber wieder vergrößert. „Das Endergebnis hat die Kräfteverhältnisse auf dem Parkett genau wiedergegeben.“

Im Vergleich zur Vorwoche habe sich die Mannschaft gesteigert, so Blum. „Das Offensivspiel hat bestens geklappt.“ Topscorer in Reihen der Lörracher war an diesem Nachmittag Aromeo Grigsby mit 29 Punkten.

Mit ein Grund für die Aufholjagd der Gastgeber waren vermutlich auch die vier Fouls der drei Amerikaner. Blum war deshalb gezwungen durchzuwechseln. Die Ausnahmekönner fehlten phasenweise. „Aber das haben wir überstanden. Am Ende haben alle Spieler einen Teil zum Sieg beigetragen. Das ist doch umso schöner.“

Mit den Erkenntnissen aus den ersten beiden Partien geht es nun in eine kleine Pause. Am kommenden Wochenende haben die Lörracher spielfrei. „Wir können nun in aller Ruhe an unseren Fehlern arbeiten“, gibt Blum zu Protokoll.

Punkte für Lörrach: Ahart 18, Michael Blum 7, Grigsby 29, Körte 14, Müller 5, Ntonga Zengue 3, Scheurer 2, Strickland 10.