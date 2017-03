Sportmix Basel richtet 2019 die WM aus

Basel (lu). Christian Wackernagel, OK-Präsident der Swiss Open, die in der vergangenen Woche erneut über die Bühne gegangen sind (wir berichteten), ist ein großer Coup gelungen. Die Badminton-WM des Jahres 2019 wurde nach Basel vergeben. Die Wettkämpfe finden in der zweiten Augusthälfte 2019 in der dann fertig sanierten St. Jakobshalle statt. Basel hatte sich gegen den weiteren Bewerber Tokio klar durchgesetzt.

Das Council der Badminton World Federation (BWF) hat damit erneut das ungeschriebene Gesetz beachtet, dass sich Europa und Asien mit der Durchführung der Weltmeisterschaften abwechseln. Die diesjährige WM wird Glasgow austragen, jene im 2018 wird in einem noch zu bestimmenden asiatischen Land stattfinden.

„Es ist für unser ganzes Team eine große Genugtuung, es herrscht Aufbruchsstimmung“, so Wackernagel. Die Vorbereitungen laufen bereits jetzt an. Und er verspricht schon jetzt: „Es wird für den Veranstaltungsort Basel ein großer Gewinn werden.“ Ausschlaggebend für den Entscheid waren insbesondere die langjährigen Erfahrungen mit der alljährlichen Organisation der Swiss Open (bereits 27 Mal ausgetragen), die zentrale Lage Basels in Europa sowie die Sanierung und Modernisierung der St. Jakobshalle, die auch eine parallele Durchführung der Para-Badminton-WM möglich macht.

Erwartet werden rund 25000 Zuschauer sowie 300 bis 400 Sportlerinnen und Sportler nebst 300 Offiziellen. Das Budget der Badminton-WM liegt bei rund drei Millionen Franken, wobei der Swisslos-Sportfonds Basel-Stadt eine Dreiviertelmillion beisteuern will.