Basel. Für Springreiter Hans-Dieter Dreher ist der CSI in Basel ein Heimspiel. Aus Eimeldingen ist es nur ein Katzensprung in die St. Jakobshalle. Auf Dreher und seine Vierbeiner warten wieder hoch dotierte Springprüfungen und ein hochkarätiges Starterfeld. „Ich werde mein Bestes geben“, lässt der Grand Prix-Sieger des CSIO St. Gallen wissen.

Dreher wird drei Pferde satteln und unter anderem mit „Cool and Easy“, dem Holsteiner Schimmel Wallach, an allen vier Tagen mehrmals in den Parcours gehen. „Einen Wettbewerb zu gewinnen, das wird schwierig, es sind ja die besten Springreiter der Welt am Start“, erklärt Hansi Dreher, der derzeit auf Platz 64 der Weltrangliste fungiert.

Höhepunkt auch für ihn ist natürlich das abschließende Hauptspringen am Sonntag. In diesem 5*-Springen setzt sich Dreher einen Platz auf dem Podest zum Ziel. „Das wäre doch ideal.“ Zumal seine Pferde gut in Schuss seien.