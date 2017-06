Sportmix Björn Müller gelingt die Revanche

Kandern (lu). Dieses Mal hat es mit dem Turniersieg für Björn Müller (TC Lörrach) im Herren A-Feld auf der Anlage des TC Kandern geklappt. In der Neuauflage des Endspiels des Vorjahres setzte er sich beim mittlerweile 4. Alemannen-Cup gegen den an Nummer eins gesetzten Philippe Kuny (TC Müllheim) durch.

Nach einem klaren 6:0 im ersten Satz verlor er zwar den Tie-Break des zweiten Satzes, setzte sich dann aber mit 10:7 im Match-Tiebreak durch. Beide Finalisten hatten auch in ihren Halbfinals sehr zu kämpfen. Turniersieger Müller hatte sich erst im Match-Tiebreak mit 10:7 gegen Lukas Rutishauser (TC Müllheim) durchgesetzt, Kuny siegte mit 10:6 gegen Moritz Wegst (TC Haagen).

Thomas Zimmermann und Max Leitner, die beiden Turnierleiter, waren mit dem Verlauf des 4. Alemannen-Cups sehr zufrieden. Dass die angestrebte Marke von 100 Teilnehmern nicht geknackt werden konnte, sondern lediglich bei etwas mehr als 80 über alle Kategorien hinweg lag, störte sie nicht dramatisch: „Wir haben viele gute und spannende Matches gesehen und freuen uns bereits auf das nächste Jahr“, so Zimmermann.

Auch im Feld der Damen A gab es einen Erfolg der an Nummer zwei gesetzten Spielerin gegen die Nummer eins. Im Finale behielt Frieda Sutter aus Schopfheim in zwei Sätzen mit 6:2 und 7:6 die Oberhand über Angela Scherer (SV Schopfheim). Zwischenzeitlich hatte die deutlich jüngere Sutter im zweiten Satz mal den Faden verloren, kämpfte sich letztlich aber doch in den Tie-Break. Und hier gewann sie dann knapp mit 9:7.

Die Konkurrenz der Herren 40 dominierte der topgesetzte Viktor Usinger (TC Herten). Im Endspiel behielt er mit 6:4 und 7:5 gegen Stefan Graser (TV Neuenburg) die Oberhand. Im Klassement Herren 50 siegte Michael Winzer (TC Haagen) im Endspiel mit 6:0 und 6:2 gegen Martin Frey (TC Binzen). Bereits im Halbfinale hatte er sich in guter Form gezeigt und den topgesetzten Bernd Scheurer (TC Hauingen) im Match-Tiebreak geschlagen. Bei den Herren 55 setzte sich Favorit Wolfgang Billich (TC Bad Bellingen) mit 6:4 und 6:1 gegen Heinz-Joachim Rieple (TC Langenau) durch.

Siegerin bei den Damen 40 wurde Viola Kaiser (TC Schönau). Im Finale bezwang sie Antje Price (TC Hauingen) in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3. Im Halbfinale hatte sie durch einen Sieg mit Match-Tiebreak (10:7) die an Nummer eins gesetzte Alexandra Lais (TC Kandern) ausgeschaltet. Im Klassement der Damen 50 gewann Barbara Kornmeier (TC Gundelfingen) durch einen hart umkämpften 6:0, 4:6 und 10-8-Sieg gegen Christine Reipert (TC Kandern).

Schließlich noch die Ergebnisse der Nebenrunden: Herren A: Thomas Zimmermann (TC Kandern) – Armin Stanicki (TC Kandern) 6:4, 6:2; Herren B: Max Winkler (TC Binzen) – Christoph Lusche (TC Haagen) 7:5, 6:0; Herren 40: Andreas Probst (TC Steinen) – Björn Bühler (TG Lonza Weil) 5:7, 6:3, 10:7; Herren 50: Karim Amin- Charifi – Daniel Schwarcz (TC Haagen) 6:0, 6:2; Herren 55: Werner Tiedemann (TC Haagen) – Heinz Jarling (TC Haagen) 6:2, 6:3. Damen A: Isabell Hatt (TC Schönau) – Josefina van Lier (TC Markt Schwaben) 6:4, 5:7, 10:5; Damen 40: Christine Winzer (TC Haagen) – Iona Feltgen (TC Bad Säckingen) 6:3, 3:6, 10:8; Damen 50: Monika Tiedemann (TC Langenau) – Renate Zöllin (TC Kandern) 6:3, 6:2.