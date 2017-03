Sportmix Blick in die Zukunft gerichtet

Von Gerd Lustig

Badminton auf Weltklasseniveau in der Basler St. Jakobshalle: Bei den Swiss Open geht es beim mit rund 1,3 Millionen Franken budgetierten Grand Prix-Gold-Turnier um den Titel. Darunter sind auch etliche deutsche Cracks. Und dem 21-jährigen Fabian Roth werden sogar gute Chance eingeräumt.

Basel. Und gleich bei seinem ersten Auftritt in Basel zeigte er, was er so drauf hat. In zwei Sätzen besiegte er den Indonesier Henrikho Kho Wibowo. Vor allem im ersten Satz deutete er seine Stärken an und behielt mit 21:10 die Oberhand.

Dabei ließ er sich auch nicht von einer zehnminütigen Unterbrechung stoppen. Sein Gegner hatte nämlich Unebenheiten des Spielbelags moniert, woraufhin einige Helfer den Boden kurz wieder aufreißen und danach wieder glattziehen mussten.

„Ich bin derzeit gut in Form, es hat heute ganz gut geklappt, vor allem die Schmetterbälle kamen“, erklärte Roth nach der Partie. Dass er im zweiten Satz beim 21:18 ein wenig mehr kämpfen musste, räumte er ohne Umschweife ein. „Es waren ein paar Fehler zu viel“, ließ der 21-Jährige wissen. Doch letztlich machte er nach 19:18 mit zwei grandiosen Schmetterbällen den Auftaktsieg perfekt.

„Mal schauen, wie weit es hier geht, es ist ein Super-Turnier“, wollte sich Roth aber nicht weiter in die Karten schauen lassen. Das ausgeloste Tableau hat es dabei nicht unbedingt gut mit dem Karlsruher gemeint. Denn vorgestern Abend wartete schon der an Nummer acht gesetzte Hsu Jen Hao aus Taipeh. Fabian Roth knüpfte an seine starke Form in den vergangenen Turnieren an und warf Hao aus dem Turnier. Der Badener rang den Asiaten nach fast 70 Minuten Spielzeit mit 21:23, 21:19, 21:14 nieder.

Im Achtelfinale wartete gestern Abend Ihsan Maulana Mustofa aus Indonesien, die Nummer 15 des Turniers. Bei einem Sieg würde heute ein riesiger Brocken auf den Deutschen warten. Der an Nummer eins gesetzte fünffache Weltmeister und zweifache Olympiasieger Lin Dan (China) nämlich. „Und gegen so einen muss man schon einen sehr guten und der Gegner eher einen schlechten Tag erwischen, um überhaupt zu bestehen“, ist Roth ehrlich.

Ungeachtet dessen freut sich Turnier-Präsident Christian Wackernagel, dass ihm erneut gelungen ist, zahlreiche Athleten aus der absoluten Weltspitze ebenso hierher zu locken wie hoffnungsvolle Nachwuchsspieler, wie unter anderen auch jenen Fabian Roth, dem er „nicht nur beim jetzigen Turnier, sondern auch künftig viel zutraut“.

Ohnehin hat Wackernagel schon länger den Blick in die Zukunft gerichtet. Angestrebt ist nämlich, dass im Jahr 2019 die WM in Basel stattfindet. „Das wäre eine riesige Kiste“, sagt er. Der Schweizer Verband Swiss Badminton und die Organisatoren der Swiss Open haben Mitte Januar ein 100-seitiges Dossier als Bewerbung eingereicht. Einziger Konkurrent ist Tokio.

Was Wackernagel aber positiv stimmt, ist der bisherige Modus, nämlich dass die WM abwechselnd in Asien und in Europa ausgetragen wird. Und 2019 wäre Europa dran. Die Entscheidung fällt am Samstag. Der OK-Präsident: „Der Champagner lagert kühl.“