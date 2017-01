Von Uli Nodler

Der Sieger des Grand Prix beim 8. Longines CSI Basel heißt Niels Bruynseels. Mit diesem Ausgang hatten auch die Experten wohl nicht gerechnet. Der 33-jährige Außenseiter düpierte gestern in der St. Jakobshalle auf seiner elfjährigen Stute „Gancia de Muncia“ die versammelte Weltelite.

Basel. Platz zwei ging gestern Nachmittag an Altmeister John Whitaker. Der Brite blieb auf „Ornellaia“ in beiden Umläufen ebenfalls ohne Abwurf.

Einen starken Grand Prix ritt auch Hans-Dieter Dreher auf seinem aktuellen Paradepferd „Cool and Easy“. Nach einem Abwurf im ersten Umlauf ging der 13-jährige Wallach im Entscheidungsumlauf Null. Zudem gelang dem Eimeldinger der zweitschnellste Ritt. Das bescherte ihm Rang acht im Grand Prix. Dafür gab’s 8000 Schweizer Franken Preisgeld. 92 000 Franken mehr strich Sieger Bruynseels ein.

Wie es sich für den Grand Prix eines Fünf-Sterne-Turniers gehört, stellte der erste Umlauf mit zwölf Hindernissen (15 Sprüngen) und einer Distanz von 395 Metern höchste Anforderungen an Ross und Reiter. Große Schwierigkeiten hatte die Weltklasse im Springsattel vor allem mit den Sprüngen vier, fünf und sechs, ein Oxer und zwei Steilsprünge. Verweigerungen in dieser Diagonalen zwangen beispielsweise die beiden Deutschen Christian Ahlmann auf „Epleaser van T Heike“ und Marco Kutscher mit „Clenur“ zur Aufgabe. Ahlmann hatte im vergangen Jahr auf „Codex One“ beim Basler Grand Prix in der St. Jakobshalle noch triumphiert.

Immerhin schafften es drei deutsche Top-Reiter in den zweiten verkürzten Umlauf mit acht Hindernissen (neun Sprünge) und einer Länge von 330 Metern. Marcus Ehning (Borken) auf „Gin Chin van het Lindenhof“, Hans-Dieter Dreher mit „Cool and Easy“ sowie der Weltranglisten-Erste Daniel Deusser auf „Equita van T Zorgvliet“ leisteten sich in der ersten Runde jeweils einen Abwurf.

Das Trio rutschte gerade noch unter die besten 15 Reiter, die für den zweiten Umlauf qualifiziert waren. Dort blieb auch Ehning wie Dreher ohne Abwurf. In der Endabrechnung wurde er Zehnter. Deusser belegte nach einem weiteren Abwurf Rang 15.

Unter dem Strich gab es im ersten Umlauf elf Null-Fehler-Ritte. Mit der Australierin Edwina Tops-Alexander und der Britin Laura Renwick erreichten lediglich zwei Amazonen den zweiten Umlauf. Auch der Schweizer Pius Schwizer, der bis dato erfolgreichste Starter beim 8. Longines CSI Basel, hatte mit der Entscheidung nichts zu tun. Nach drei Abwürfen gab er mit seinem 13-jährigen Wallach „PSG Future“ in der St. Jakobshalle auf.