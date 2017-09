Sportmix CVJM braucht noch Zeit

Von Fabian Schreiner

Gegen einen ambitionierten Oberliga-Mitaufsteiger aus Baden-Baden musste sich der CVJM Lörrach am ersten Spieltag vor heimischem Anhang in der Neumatthalle mit 73:79 (15:14, 16:22, 19:20, 23:23) geschlagen geben.

Lörrach. Es war kein schlechter Auftritt von den Lörracher Korbjägern. „Für das erste Spiel war das in Ordnung. Wir haben gut mitgespielt“, lässt Trainer Matthias Blum wissen.

Die erste Halbzeit war noch sehr zäh. Beide Mannschaften trafen nicht viel. „Defensiv standen wir gut. Offensiv muss da noch mehr kommen.“ Mal führte Lörrach, mal der Gast aus Baden-Baden. Es war ein Spiel auf des Messers Schneide. Im dritten Viertel agierten die Schützlinge von Blum zielstrebig, sodass sich die Grenzstädter einen kleinen Vorsprung herausarbeiten konnten. „Diesen haben wir im vierten Viertel wieder aus der Hand gegeben“, so Blum.

Defizite beim Rebounden wurden offensichtlich. „Außerdem hatten wir unterm Korb zu keiner Zeit Zugriff auf den Gegner. Das war unser größtes Problem“, weiß Blum.

Dennoch ist nach der Auftaktpleite kein Katzenjammer angesagt - im Gegenteil. Baden-Baden war der erste Härtetest, und in den kommenden Wochen kann Coach Blum mit seiner Mannschaft an den Problemen arbeiten. Die Lörracher verfügen über viel Qualität. Das wurde besonders in der vergangenen Landesligasaison deutlich. Die beiden US-Boys Jeremiah Ahart und Aromeo Grigsby trafen quasi nach Belieben. Bis die beiden wieder ihr höchstes Level erreicht haben, braucht es aber noch ein paar Wochen. „Ich bin mir sicher, dass sie sich noch steigern werden. Mit Desmond Strickland haben wir einen weiteren US-Amerikaner im Team. Da braucht es noch ein wenig Zeit, bis sich das Trio gefunden hat“, blickt Blum optimistisch in die Zukunft.

Punkte für Lörrach: Ahart 11, Nowak 8, Grigsby 17, Ndam 8, Scheurer 3, Körte 2, Ntonga Zengue 8, Strickland 16.