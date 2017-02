Karlsruhe (nod). Das kann sich sehen lassen. Männer-Landesligist CVJM Lörrach hat am Samstag einen hohen Auswärtssieg gefeiert. Die Lörracher gewannen beim SSC Karlsruhe mit 94:69 (27:17, 26:20, 15:20, 26:17). Mit diesem Erfolg verteidigten die Lörracher souverän ihren „Platz an der Sonne“. Der Spitzenreiter aus der Grenzecke geht nun mit vier Zählern Vorsprung auf den Zweiten TV Mühlacker, der an diesem Spieltag überraschend sein Heimspiel gegen den UC Baden-Baden mit 68:85 verlor, in die Fasnachtspause.

Die Lörracher dominierten drei der vier Viertel. Da konnten sie sich im dritten Viertel auch einen kleinen Einbruch mit 15:20 locker erlauben.

Die aktuelle Torjägerliste führen die beiden US-Amerikaner im CVJM-Team an. Jeremiah Ahart liegt mit 378 Punkten knapp vor Aromeo Grigsby.