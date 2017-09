Sportmix CVJM im Oberliga-Angriffsmodus

Von Fabian Schreiner

Die Korbjäger des CVJM Lörrach gehen wieder aufs Parkett: Gleich zum Start steht für die Mannschaft von Matthias Blum am ersten Oberliga-Spieltag ein altbekannter Gegner vor der Tür. Nach dem souveränen Aufstieg soll eine Klasse höher mindestens ein Platz im Tabellenmittelfeld anvisiert werden.

Lörrach. „Ich denke nicht, dass wir mit dem Abstieg etwas zu tun haben werden“, gibt sich Thomas Schönbett, der Sportliche Leiter der Lörracher optimistisch. Seit Juni hat Matthias Blum das Trainerzepter inne. Er übernahm die Verantwortung von Schönbett, der sich nun ein wenig zurückgezogen hat. „Matthias war ein halbes Jahr mein Co-Trainer. Wir sind ständig im Austausch.“

Bereits im August legten die Grenzstädter mit dem Training los. „Wir waren noch nie so gut im Saft“, freut sich Schönbett. Allerdings stießen die beiden amerikanischen Ausnahmespieler Jeremiah Ahart und Aromeo Grigsby erst kürzlich wieder zum Team. „Die werden noch zwei, drei Wochen brauchen, bis sie wieder auf ihrem Niveau sind.“ Doch wie schon in der letzten Saison setzen die Lörracher auf die mannschaftliche Geschlossenheit. „Es soll nicht alles über die Amerikaner gehen. Alle Jungs sollen mitspielen“, so Schönbett. Das hat die Lörracher unter anderem in der Landesliga so stark gemacht.

Die mannschaftliche Kompaktheit und der Teamgeist steht deshalb genau so im Vordergrund wie die Förderung der eigenen Talente. „Wir sind immer noch ein Ausbildungsverein. Mit unserenTalenten möchten wir den Weg in die Zukunft beschreiten,“ betont Schönbett.

Der Stamm ist geblieben, der Kader wurde in Breite und Tiefe verstärkt. Andreas Müller kehrte vom Oberligisten SG EK Karlsruhe zurück. Zudem wechselte Desmond Strickland (VfL Kirchheim/Teck) nach Lörrach. Mohamed Ndam kam vom TV Weil.

Der erste Gegner am kommenden Sonntag ab 17 Uhr in der heimischen Neumathalle heißt UC Baden-Baden. Den Gegner kennen die Lörracher bestens. Baden-Baden stieg als Landesliga-Zweiter über die Aufstiegsrelegation in die Oberliga auf. „Ein starker Gegner“, weiß Schönbett. „Sie haben zwei sehr gute Neuzugänge hinzubekommen. Die verfolgen allerdings eine andere Strategie als wir. Baden-Baden will aufsteigen. Dennoch erwarte ich ein Duell auf Augenhöhe.“

Flügelspieler Mika Mihic fehlt den Lörrachern zum Auftakt.