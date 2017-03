Lörrach (fas). Nun ist der Vorsprung dahin: Landesliga-Spitzenreiter CVJM Lörrach hat das Topspiel beim TV Mühlacker mit 77:85 (20:20, 35:44, 63:68) verloren. Besser machte es der TV Weil. Die Weiler Korbjäger ließen in der Humboldthalle Bad Säckingen keine Chance und setzten sich mit 78:53 durch.

CVJM Lörrach Nach der Niederlage hat Mühlacker nun punktemäßig aufgeschlossen. Allerdings führt der CVJM weiterhin die Tabelle an. Außerdem haben die Schützlinge um Sportwart Thomas Schönbett noch ein Spiel in der Hinterhand. „Mühlacker war ein starker Gegner. Sie sind sehr athletisch und gehen mit viel Tempo in die Zone. Das ist schwer zu verteidigen. Doch im dritten Viertel hatten wir sie. Da haben wir gut verteidigt“, verrät Schönbett.

Das erste Viertel war ausgeglichen. Lörrach war zwischenzeitlich mit fünf Punkten in Front, doch der Gastgeber egalisierte den Rückstand schnell. Im zweiten Abschnitt ließ der Tabellenführer den Gegner zu sehr gewähren. Mühlacker setzte sich ein wenig ab. Zudem war die Schiedsrichterleistung an diesem Tag „unterste Schublade“, so Schönbett. „Der eine war parteiisch, und der andere ist nur so über das Spielfeld spaziert. So etwas habe ich selten erlebt. Bei so einem wichtigen Spiel so zu pfeifen, das geht nicht“, findet Schönbett klare Worte. Nichtsdestotrotz zeigten die Gäste eine ordentliche Leistung. Schönbett hadert auch viel mehr mit der Niederlage eine Woche zuvor in Emmendingen.

Punkte für Lörrach: Ahart 16, Grigsby 24, Voitl 8, Blum 10, Scheurer 8, Ntonga Zengue 11.

TV Weil 78:53 (23:16, 48:27, 69:40) hieß es am Ende für die Grenzstädter. „Das Spiel verlief über weite Strecken sehr gut für uns, da die Verteidigung endlich wieder stark agierte und wir zusätzlich aus der Distanz zielsicher abgeschlossen haben“, blickt Daniel Glowania zurück. Besonders Marius Himmel, der acht Dreier zum Sieg beisteuerte, zeigte sich in Top-Form.

Punkte für Weil: Himmel 33, Michel 13, Ndam 9, Obrist 1, Rudnick 6, Glowania 14, Filmon 2.