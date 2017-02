Von Bernd Kohler

Mit breiter Brust kommt der RHC Dornbirn am Samstag in die Weiler Rollsporthalle. Die Vorarlberger gewannen am vergangenen Wochenende erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den Schweizer Cup im Rollhockey der Männer. Beim RSV Weil will man vor eigenem Anhang allerdings die Chance, die Österreicher nach Punkten in der Tabelle auf Distanz zu halten, wahren.

Weil am Rhein. Noch einmal pausieren und richtig Kraft tanken, hieß es für den ESV Weil am vergangenen Wochenende, ehe es jetzt in die restlichen Qualifikationsspiele der Schweizer Nationalliga A geht. In den vergangenen Tagen wurde im Nonnenholz wieder intensiv trainiert – und: „Alle sind fit und motiviert für den Auftritt am Samstag“, sagte Felix Furtwängler, der sich mit seiner Zweikampfstärke in „die ersten Vier“ der Mannschaft gespielt hat. Im Dienstagtraining fehlte lediglich ein erkälteter Daniel Dietrich. Am Samstag (Spielbeginn 15.30 Uhr) dürfte „Mister Zuverlässig“ aber wahrscheinlich wieder auflaufen.

Wie die Schlagkraft der RSV-Mannschaft momentan einzuschätzen ist, wird sich gegen den Newcomer aus der Messestadt zeigen. Die Weiler ließen zwar nach dem schwachen Auftritt in Genf postwendend im Rückspiel gegen den gleichen Gegner einen Heimsieg folgen, doch ob dieser Erfolg der Start für eine neue Erfolgsserie war, bleibt abzuwarten.

In der Tabelle trennen den in dieser Saison zuhause noch ungeschlagenen RSV nur drei Punkte zum Rangsechsten Dornbirn, der im Hinspiel mit 3:4 nach Verlängerung gegen die Weiler das Nachsehen hatte. Das heißt, mit einem Heimsieg der Südbadener wären die Österreicher erst einmal distanziert im Kampf um die vorderen Playoff-Plätze. Im Weiler Lager rechnet man aber mit einem hoch motivierten Cupsieger, der den Heimnimbus der Gastgeber unbedingt brechen will.