Sportmix Der Rundkurs führt durch die Stadt

Der RSV Rheinfelden richtet am 15. Juli zum 61. Mal sein Radkriterium in der Innenstadt von Rheinfelden aus. Im Jahr nach dem Jubiläumsrennen mit Wertung für den LBS-Cup-Baden-Württemberg findet das traditionsreiche Kriterium wieder in seiner gewohnten Form statt.

Rheinfelden (pd). Start und Ziel der etwas mehr als 1000 Meter langen Rundstrecke ist der Oberrheinplatz. Die Straßensperrung wird ab 12 Uhr erfolgen und bis 23 Uhr andauern. Zum Auftakt der insgesamt sieben Rennen treten die Jugendfahrer (U17 männlich/weiblich) ab 13 Uhr 33 Kilometer lang in die Pedale, gefolgt von den Juniorinnen (U19) und Frauen (etwa 14 Uhr/49,5 Kilometer) sowie den Senioren der Klassen II bis IV (etwa 15.20 Uhr).

Die Junioren (U19) starten gemeinsam mit den Amateuren der C-Klasse gegen 16.40 Uhr und müssen 66 Kilometer zurücklegen. Im Anschluss wird ein Jedermann-Rennen (18.10 Uhr) über 33 Kilometer für alle interessierten, nicht-lizenzierten Rennradfahrer angeboten. Nach den Handbikern (gegen 18.50 Uhr/fünf Kilometer) folgt gegen 19 Uhr der Höhepunkt mit dem Hauptrennen der Männer (Klassen KT und A/B) um den Preis der Stadt über 77 Kilometer.

Gemeldet hat bereits unter anderem Benjamin Stauder (RV Stegen/Team Embrace The World Cycling), der in diesem Jahr die erste Etappe der Tour de Tunisie (UCI-Kategorie 2.2) sowie drei Etappen des Interstuhl-Cups gewinnen konnte. Auch Andreas Leppert (RSV Yburg Steinbach), der zuletzt Zweiter der Rennen in Achkarren, Baden-Baden und Wyhl wurde, zählt sicherlich zu den Favoriten. Mit Dennis van der Horst (Metec-TKH Continental Cyclingteam) hat zudem ein niederländischer Continental-Profifahrer gemeldet, und mit Marc Dengler (Maloja Pushbikers) kommt ein ausgewiesener Bahnfahrer aus Bayern an den Rhein.

n Weitere Infos unter: www.rsv-rheinfelden.de