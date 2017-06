Sportmix Der Titel ist greifbar nahe

Von Uli Nodler

Herren 60-Regionalligist TC Lörrach beschließt die Saison am morgigen Samstag bei TEC Waldau. Im Stadtteil von Stuttgart-Degerloch können die Lörracher den Titel in der Regionalliga Südwest perfekt machen und sich für die Deutschen Meisterschaften in dieser Altersklasse im September qualifizieren.

Lörrach. Bis es so weit ist, muss sich der Spitzenreiter allerdings gewaltig strecken. Der Gegner ist nicht von schlechten Eltern. Waldau rangiert im Feld der sieben Klubs an dritter Stelle. Das schwäbische Seniorenteam verlor bislang nur gegen Eschborn auswärts mit 2:7, hat also erst zwei Minuspunkte auf dem Konto. „Es wird extrem schwer, dort zu bestehen“, weiß auch TCL-Teamsprecher Bernd Martin um die anspruchsvolle Aufgabe.

TEC Waldau wird sicherlich zum Saisonausklang noch einmal die bestmögliche Aufstellung aufbieten, um dem Spitzenreiter aus der Grenzecke Paroli zu bieten. „Im Waldauer Team spielen sicherlich die beiden Tschechen Zdenek und Cech an den Positionen eins und vier“, informiert Martin.

Und an Position zwei agiert beim Lörracher Gastgeber ein bekannter Deutscher. Sein Name: Peter Stellwag. Richtig: Stellwag hat sich seine sportlichen Erfolge nicht im Tennis, sondern im Tischtennis verdient. Sein größter Erfolg in den 80er-Jahren war der Gewinn der EM-Silbermedaille im Doppel.

Doch der bislang verlustpunktfreie Spitzenreiter hat auch eine Menge in die Waagschale zu werfen. Die ersten vier Positionen dürften klar sein. An Position eins wird der Spanier Jorge Camina-Borda, einer der Besten weltweit in dieser Altersklasse, aufschlagen. Auf den Positionen zwei bis vier sind dann Uwe Scherer, Rüdiger Bischoff und Bernd Martin eine Bank. Wer an fünf oder sechs spielt ist noch offen. Da will sich Martin noch nicht festlegen. „Die Auswahl ist reichlich. Und wir müsse auch schauen, wer topfit ist“, betont der Lörracher Teamsprecher. Erste Anwärter sind Wilhelm Tscholl und Rolf Spitzer. Weitere Optionen sind Thomas Schmid, Detlef Seifert, Joachim Schlegel, Francis Frey, Bendicht Hügli und Klaus Eckenstein.

Der Lörracher Gegenspieler im Titelrennen ist der Tabellenzweite Tennis 65 Eschborn. Er kann es aber nach seiner 4:5-Niederlage zum Saisonauftakt in Lörrach nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Der Serienmeister der letzten Jahre muss auf Waldauer Schützenhilfe hoffen.