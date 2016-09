Das Warten hat ein Ende für die südbadischen Eishockeyfans: heute startet der EHC Freiburg in seine zweite DEL 2-Spielzeit, ehe es zwei Tage später im ersten Heimspiel zum badisch-schwäbischen Kräftemessen mit den Heilbronner Falken kommt. Das erste Bully in der Franz-Siegel-Halle erfolgt am Sonntag um 18.30 Uhr. Freiburg (pd/nod). Zunächst aber geht es für den EHC aber schon in Kaufbeuren im Eisstadion am Berliner Platz um die ersten Punkte in dieser Saison (Freitag, 19.30 Uhr). „Genauso wie die Spieler freue natürlich auch ich mich sehr, dass die Saison nun endlich losgeht“, erklärt EHC-Trainer Leos Sulak. Dass der Gegner am Sonntag, die Heilbronner Falken, in dieser Saison überhaupt das Derby in Freiburg bestreiten können, verdanken die Schwaben dem Bremerhavener Aufstieg in die DEL in diesem Sommer. Das sportlich abgestiegene Team von Coach Fabian Dahlem konnte den frei gewordenen Platz übernehmen und will nun in der neuen Spielzeit nichts mehr mit den Playdowns zu tun haben. Zusammen mit Manager Atilla Eren bastelte Dahlem, der im Februar das Traineramt bei den Käthchenstädtern übernommen hat, an einem runderneuerten Team. Dabei gelang es, durch die Zuzüge der Abwehr-Routiniers Patrik Vogl und Henry Martens (beide aus Frankfurt) und dem schwedischen Torhüter Stefan Ridderwall vor allem die anfällige Defensive zu stützen. Stürmer Wittfothgesperrt „Heilbronn hat sich gut verstärkt und wird definitiv anders auftreten als in der Vorsaison“, glaubt Sulak. In der Offensive sollen nach dem Abgang des kongenialen Stürmer-Duos Brad Schell/Adam Brace vor allem die beiden Kanadier Rylan Schwartz und Tyler Gron die Akzente vor dem gegnerischen Tor setzen. Der kleine, aber flinke Finne Ville Järveläinen (Jahrgang 1993) gilt zudem als Geheimtipp in der Kategorie des Newcomers der neuen Spielzeit. Tickets für die Partie gibt es online auf tickets.ehcf.de und auf der Geschäftsstelle in der Ensisheimer Straße am Donnerstag und Freitag jeweils zwische 17 und 19 Uhr. Coach Sulak kann auf fast alle Spieler im EHC-Kader zurückgreifen; Einzig Dennis Meyer wird am Wochenende „ziemlich sicher“ (Sulak) wegen einer Verletzung im unteren Körperbereich ausfallen. Vom Kooperationspartner aus Schwenningen stoßen dafür Verteidiger Yannick Mund sowie die Angreifer Jonah Hynes und Jonas Schlenker zum Team. Zum Auftakt am Freitag ist EHC-Stürmer Marc Wittfoth wegen Strafen aus der Vorsaison gesperrt. Vor dem Eröffnungsbully der Partie gegen Heilbronn wird es eine Schweigeminute für EHC-Fan Lena geben. Die 16-Jährige ist am 9. September nach langer Krankheit verstorben. Am Schicksal von Lena und ihrer Familie hatten viele EHC-Fans und der ganze Verein über Jahre hinweg Anteil genommen.