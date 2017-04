Sportmix Derby wird alles entscheiden

Von Fabian Schreiner

Nur noch eine Hürde trennt den Landesliga-Spitzenreiter CVJM Lörrach vom Aufstieg. Die Konstellation ist dieselbe wir vor dem zurückliegenden Spieltag. Lörrach führt weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung die Tabelle an. Da die Verfolger aus Baden-Baden und Mühlacker auch zweifach punkteten, bahnt sich am letzten Spieltag ein Krimi an.

Lörrach/Weil am Rhein.

CVJM Lörrach

Die Lörracher Korbjäger kommen rechtzeitig zum Saisonhöhepunkt wieder in Form. Mit 93:84 (29:17, 24:26, 20:19, 20:22) setzte sich die Mannschaft um Sportwart Thomas Schönbett in Ettlingen durch. „Wir haben auswärts bei einem starken Gegner viele Punkte erzielt“, freut sich Schönbett.

Bevor der Tabellenführer die Auswärtsfahrt antrat, absolvierten die Spieler ein Wurftraining in der heimischen Halle. „Wir wollten gut ins Spiel kommen und gleich von Beginn an da sein. Das hat in den letzten Auswärtsspielen nicht immer geklappt.“

Diese besondere Maßnahme zahlte sich aus. Das erste Viertel wurde mit einem Zwölf-Punkte-Polster beendet. Die Lörracher brachten in der Folge die Führung über die Zeit, obwohl es nochmals richtig eng wurde. „Wir liegen zweimal mit 20 Punkten in Führung, lassen den Gegner aber immer wieder auf zehn Punkte rankommen. Drei Minuten vor dem Ende waren es sogar nur noch vier Punkte,“ berichtete Schönbett.

83:79 stand es zu diesem Zeitpunkt. Mit ein Grund für den kleinen Einbruch waren zwei Personalien. Zum einem musste Jean Bernard Ntonga Zengue in den Schlussminuten vom Feld, da er bereits fünf Fouls kassiert hatte. Zudem hatte Jeremiah Ahart nach drei Vierteln vier Fouls auf dem Konto.

Punkte für Lörrach: Ahart 29, Blum 13, Grigsby 30, Körte 4, Ntonga Zengue 4, Scheurer 3, Voitl 10.

TV Weil

Die Generalprobe ist geglückt. Die Grenzstädter gewannen am Sonntagabend ihr Heimspiel gegen Freiburg-Herdern mit 81:62 (22:16, 24:23, 22:11, 13:11). Der vierte Platz ist den Weilern nicht mehr zu nehmen. Obwohl es in der Tabelle weder nach oben noch nach unten geht, wollen Marius Himmel und Co. den Lörrachern im Derby in die Aufstiegssuppe spucken.