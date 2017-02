Nachrichten-Ticker

23:53 Murdochs News Corp mit roten Zahlen und Umsatzschwund

New York - Das Verlagsgeschäft von Medienmogul Rupert Murdoch mit Flaggschiffen wie dem "Wall Street Journal" oder der "Times" muss sinkende Erlöse und rote Zahlen verkraften. Im Geschäftsquartal bis Ende Dezember ging der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um zwei Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar zurück, wie News Corp nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich machte News Corp einen Verlust in Höhe von 290 Millionen Dollar, nachdem es im Vorjahreszeitraum noch einen Überschuss von 62 Millionen gegeben hatte.

22:49 Levina gewinnt deutschen ESC-Vorentscheid

Köln - Deutschland will Isabella Levina Lueen zum Eurovision Song Contest 2017 nach Kiew schicken. Die 25-Jährige mit Wohnsitzen in London und Berlin schaffte es beim Vorentscheid in Köln als einzige Kandidatin in die letzte Runde - und stand damit bereits als Sieger fest. Noch unklar ist, mit welchem Lied sie beim Finale am 13. Mai in der Ukraine auftreten wird. Zur Wahl standen zwei Songs: "Perfect Life" und "Wildfire". Die Entscheidung darüber sollte das Publikum der ARD-Show "Unser Song 2017" noch am späten Abend treffen. Ursprünglich waren fünf Nachwuchs-Musiker ins Rennen gegangen.

22:21 Baden-Württemberg lässt minderjährige Asylbewerber erfassen

Stuttgart - Das Land Baden-Württemberg will Medienberichten zufolge künftig unbegleitete minderjährige Ausländer unter anderem mit Fingerabdruck erfassen lassen. Wie "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" berichten, haben Innen- und Sozialministerium Ende Januar alle Jugendämter im Land angeschrieben und um Namen, Geburtsdaten und andere Daten der Betroffenen in ihrer Obhut gebeten. Hintergrund der Aktion soll der Sexualmord an einer Freiburger Studentin vom vergangenen Herbst. Als Tatverdächtiger ist ein Flüchtling aus Afghanistan in Untersuchungshaft.

22:15 Bund und Länder wollen rasch Regeln für schnelleres Abschieben

Berlin - Abgelehnte Asylbewerber sollen künftig schneller und konsequenter aus Deutschland abgeschoben werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder verständigten sich in Berlin auf eine wesentlich intensivere Zusammenarbeit bei der Abschiebung. Dazu solle zeitnah die gesetzliche Grundlage geschaffen werden, sagte Merkel. Die Bundesregierung hatte einen umfassenden Maßnahmenkatalog vorgelegt, der von den Ländern im Grundsatz unterstützt wird. Geplant sind unter anderem mehrere Ausreisezentren, in denen Ausreisepflichtige vor ihrer Abschiebung müssen.

21:09 Weiter Tausende gegen Regierung in Rumänien auf der Straße

Bukarest - Trotz frostiger Temperaturen halten Rumäniens Regierungsgegner durch: Tausende gingen auch am Abend in der Hauptstadt Bukarest und in den siebenbürgischen Städten Sibiu und Cluj (auf die Straße. Sie protestierten den zehnten Tag in Folge gegen die sozialliberale Regierung von Ministerpräsident Sorin Grindeanu, die ihrer Ansicht nach den Kampf gegen Korruption bremsen will. Justizminister Florin Iordache war zuvor zurückgetreten, doch dies besänftigte den Zorn der Regierunsgegner nicht.