Lörrach/Weil. Lange Zeit grüßte der CVJM Lörrach von der Tabellenspitze in der Landesliga. Nach der Niederlage vor Wochenfrist in Emmendingen beträgt der Vorsprung auf die Konkurrenz nur noch zwei Zähler. Nun steht das Spitzenspiel beim TV Mühlacker an. Die Korbjäger des TV Weil verfolgen ein ganz anderes Ziel.

CVJM Lörrach Am Sonntag (16 Uhr) gastiert die Mannschaft um Sportwart Thomas Schönbett in Mühlacker, die den dritten Platz belegen und nur zwei Punkte hinter den Lörrachern stehen. Zuletzt war Schönbett beim Gastspiel in Emmendingen nicht mit von der Partie. Prompt gab es eine Niederlage, die so selbstverständlich nicht eingeplant war. „Die Spieler wussten es selber nicht. Im ersten Viertel haben wir mehr Fehlpässe als Körbe fabriziert. Das geht so nicht“, analysiert Schönbett.

Die Leichtigkeit der Hinrunde ist den Lörrachern abhanden gekommen. Galt man bei den fachkundigen Beobachtern der Liga schon als sicherer Aufsteiger, bangen die Verantwortlichen der großen Kreisstadt nun mehr denn je um den Aufstieg.

Schönbett macht keinen Hehl daraus, dass seine Schützlinge den Kopf nicht frei haben. „Wir stehen schon so lange da oben und müssen mit der Situation klarkommen. Wir haben genug Qualität, um das zu packen, aber mental sind wir nicht bei der Sache. Wir müssen uns auf Mühlacker einstellen und alles andere ausblenden“, betont Schönbett.

Gute Erfahrungen machte der CVJM mit dem kommenden Gegner: „Von drei Spielen konnten wir zwei gewinnen. Wir kennen ihre Schwächen“, verrät der Sportwart, dem alle Mann zur Verfügung stehen.

T V Weil Zwei Wochen lang stand für den TV Weil kein Ligaspiel auf dem Plan. Am Sonntag ab 18 Uhr geht es weiter. In der Humboldthalle empfängt der TV den TV Bad Säckingen zum Derby. „Das Hinspiel war knapp, aber mit Blick auf die Tabelle sollte ein Sieg zuhause drin sein“, lässt Teamchef Marius Himmel wissen.

Zuletzt lief es nicht so rund für den Tabellenvierten. In der Spielpause wurde nochmals hart gearbeitet, damit die restlichen Spiele positiv absolviert werden können. „Im Training haben wir viel geworfen, um so einem Wurfpech wie gegen Baden-Baden entgegenzuwirken. Wir wollen das Spiel mit einer stabilen Verteidigung gewinnen, um unseren Tabellenplatz zu sichern“, so Himmel. Daniel Glowania und Johannes Obrist haben ihre Prüfungen hinter sich gebracht und werden spielen.