Offenburg (pd). Internationale Topreiter geben sich bei der zehnten Auflage der Baden Classics bis Sonntag in Offenburg wieder die Klinke in die Hand. Das CSI***-Turnier ist mit insgesamt 150 000 Euro dotiert.

Die Veranstaltung feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. Mehr als 100 Reiter aus 14 Nationen werden an den 17 internationalen Springprüfungen an den Start gehen. Rund 50 Reiter treten außerdem zu den beiden nationalen Regio-Springen der Klasse L an, die speziell für die Amateur-Reiter aus der Region Südbaden angeboten werden.

Auch Eimeldingens Springreiter Hans-Dieter Dreher sattelt in der Ortenau. „Wir sind stolz, dass er seine Zusage gegeben hat, zumal parallel ein Weltcup in Bordeaux ansteht“, betonte Turnierleiter Gotthilf Riexinger im Vorfeld. Höhepunkt ist am Sonntag der Große Preis.

Dreher war zuletzt in Amsterdam aktiv und kam bei drei internationalen Prüfungen auf den sechsten Rang. Mehrfach schlug ein Platz unter den besten Zehn zu Buche. Auf dem Holsteiner Wallach Cim Air blieb Dreher bei zwei Vier-Sterne-Prüfungen fehlerfrei. Bei einem weiteren Springen sicherte er sich nach null Fehlern einen Platz im Stechen, wo das Duo mit vier Strafpunkten am Ende Sechster wurde.

Nun geht es für Dreher in Offenburg weiter, ehe er am Wochenende darauf bei einem Frühjahrsmeeting in Spanien an den Start geht.