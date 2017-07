Sportmix Dreher verpasst Medaille haarscharf

Schutterwald (pd/mib). Silber für Pia Reich bei den Landesmeisterschaften der Springreiter in Schutterwald. Einen Podestplatz knapp verpasst hat dagegen ihr Vereinskollege des RV Dreiländereck, Hans-Dieter Dreher, der dafür aber beim Großen Preis nicht zu schlagen war.

Die Bilanz des Eimeldingers bei den Titelkämpfen kann sich sehen lassen. Gleich zwei der drei S-Springen entschieden Dreher und seine Stute Berlina für sich. Im Stechen war das Duo eine Klasse für sich, man blieb fehlerfrei und gewann mit der schnellsten Zeit.

Jedoch zum Gesamterfolg bei den Landesmeisterschaften reichte es nicht. Sogar eine Medaille verfehlte Dreher, der mit drei Punkten Rückstand am Ende Rang vier verbuchte. Der Grund: Im ersten Springen schafften es er und Berlinda nur auf Rang 42. Kleiner Trost: In diesem Wettbwerbe landete Dreher mit dem belgischen Wallach Goodtimes van ’t Lozerhof auf Platz zwei.

Am Ende räumten die Ortenauer Springreiter bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Schutterwald mächtig ab. Timo Beck vom RFV Legelshurst lag mit Habicht in der Endabrechnung sechs Zähler vor Dreher und wurde zum vierten Mal Landesmeister. Rang zwei sicherten sich Daniel Armbruster vom RV Schutterwald auf Laquena und der Kenzinger Tobias Schwarz mit La Belle.

Bei den Frauen war es Tina Deuerer, die sich ebenfalls bereits zum vierten Mal den Titel holte. Die Reiterin des RV Eppelheim lag am Ende auf C.T. vor Pia Reich vom RV Dreiländereck, die mit Cim Air im Auftaktspringen auf Rang zehn gelandet war. Die beiden weiteren Wettbewerbe schloss das Duo mit Rang 19 und Platz elf ab. In der Summe ergab das 160 Zähler und den Vizetitel. Barbara Steurer-Collee (RA TV Alpirsbach-Rötenbach) und Big Boy gewannen Bronze.

Anna Christ (Schopfheim) kam bei den Junioren auf den 19. Platz. Mit Carlina K hatte sie in den beiden M**-Springen die Ränge 35 und 33 belegt. In der S-Prüfung schlug Platz 15 zu Buche.