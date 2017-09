Sportmix EHC Freiburg startet in die neue Saison

Freiburg (pd/mib). Für die Eishockey-Fans in Südbaden hat das Warten ein Ende: Heute Abend beginnt für den EHC Freiburg die neue Saison in der DEL2. Der EHC Freiburg empfängt zum Auftakt die Bayreuth Tigers. Die Gäste waren das Überraschungsteam der vergangenen Runde. Als Aufsteiger schloss man die Quali-Runde auf Rang acht ab. Die Partie in der Franz-Siegel-Halle beginnt um 19.30 Uhr.

Das Saisonziel der Breisgauer? „Den Klassenerhalt so früh wie möglich schaffen“, lässt Cheftrainer Leos Sulak wissen, der in seine fünfte Saison bei den Wölfen geht. Für den EHC ist es die dritte Spielzeit in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. In der vergangenen Runde schaffte es Freiburg bis ins Viertelfinale der Playoffs, wo gegen den späteren Meister Frankfurt Löwen das Aus kam.

Personell hat sich im Kader einiges getan. Goalie Lukas Mensator und Verteidiger Marton Vas fungieren nun als Trainer in ihren Heimatländern, auch Tobias Bräuner beendete seine Karriere. Zudem hat Nikolas Linsenmaier seinen Heimatklub in Richtung Krefeld verlassen. Der beste deutschen Stürmer des EHC in der Saison 2016/17 wird jedoch in den kommenden vier Wochen das Trikot der Wölfe tragen, um Spielpraxis zu sammeln.

Das Grundgerüst aus dem vergangenen Jahr ist geblieben. Der neue Mann zwischen den Pfosten heißt Miroslav Hanuljak. In der Verteidigung konnten so erfahrene Akteure wie Jannik Woidtke und Jakub Körnerverpflichtet werden. Im Sturm hat Radek Duda zunächst seinen Weggang angekündigt. Doch er hat es sich anders überlegt. Seine Torgefahr hat in den Testspielen Neuzugang Ben Walker unter Beweis gestellt.