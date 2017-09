Sportmix EHC: Irre Schlussphase

Freiburg (pd/nod). Es war ein Wechselbad der Gefühle in der Franz-Siegel-Halle: Erst die Führung für den EHC, dann drehten die Heilbronner Falken das Spiel im Mitteldrittel und führten bis fünf Minuten vor Schluss mit 4:2. Aber der EHC Freiburg zeigte Comeback-Qualitäten und glich in einer spektakulären Schlussphase auf 4:4 aus - um am Ende in der Verlängerung jedoch als Verlierer vom Eis zu gehen.

Die Falken hatten in den ersten zehn Minuten etwas mehr Spielanteile, allerdings boten sie durch ihr aggressives Forechecking auch Räume für Konter an. Einen langen Pass von Ben Walker nutzte Radek Duda auf diese Weise in der 7. Minute zur EHC-Führung. Durch einen individuellen Fehler kam Heilbronn kurz darauf zum Ausgleich, ehe Tobi Kunz die Führung wiederherstellte.

Das zweite Drittel sollte an die Heilbronner gehen: Freiburg fand nur selten eine Lösung gegen den frühen Druck der Gäste. Das zweite Tor für die Falken fiel in der 33. Minute. Nur wenig später gingen die Gäste erstmals in Führung, als ein Schuss von Jordan Heywood durch Freund und Feind hindurch zum 3:2 ins Netz rauschte. Gegen Ende des zweiten Abschnitts scheiterte dann Chris Billich mit einem Penalty an Keeper Andrew Hare.

Nur 36 Sekunden nach Wiederbeginn netzte Brandon Alderson zur 4:2-Führung für Heilbronn ein. Fünf Minuten vor Schluss setzte Leos Sulak bei einem Freiburger Überzahlspiel alles auf eine Karte, nahm Miroslav Hanuljak zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis, und das Risiko machte sich in der Tat bezahlt. Niko Linsenmaier markierte mit einem satten Schuss aus halbrechter Position den Anschlusstreffer. In den folgenden Minuten entstand ein bemerkenswert offenes Spiel. Enrico Saccomani zog den Sprint an, legte perfekt ab und Jannik Herms „One-Timer“ zum 4:4 ließ die Halle „explodieren“.

In der Overtime konnte Heilbronn in Überzahl agieren. Die Scheibe landete bei Neuzugang Matt MacKay, der mit einer Energieleistung den 5:4-Siegtreffer markierte.

Tore: 1:0 (7.) Duda (Walker), 1:1 (11.) Maylan (Alderson/Mapes), 2:1 (15.) Kunz (Brückmann/Linsenmaier - 5:4), 2:2 (33.) Lavallée (Kirsch/Maylan), 2:3 (35.) Jordan Heywood (Mapes/Bernhardt), 2:4 (41.) Alderson (Maylan/Mapes), 3:4 (56.) Linsenmaier (Walker/Brückmann - 6:4), 4:4 (59.) Herm (Saccomani), 4:5 (61:16) Matthew MacKay (Mark Heatley/Kevin Lavallée - 4:3). Strafminuten: Freiburg 12, Heilbronn 22.