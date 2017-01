Der EHC Freiburg hat sein Heimspiel am 31. Spieltag der DEL2-Saison 2016/17 gegen den Tabellenzweiten Löwen Frankfurt mit 4:5 (0:1, 3:3, 1:1) verloren. Dabei kassierte der EHC zwei Gegentreffer in Überzahl.

Freiburg (pd/nod). Den 0:1 Rückstand zur ersten Pause wandelte der EHC im zweiten Drittel binnen vier Minuten in eine 3:1 Führung um - musste anschließend allerdings zwei Gegentreffer bei eigener numerischer Überlegenheit schlucken. Am Ende schlug eine 4:5 Niederlage für den EHC zu Buche. Es war unterm Strich ein verdienter Sieg für starke Frankfurter Löwen, aus Freiburger Sicht wäre an diesem Abend allerdings durchaus mehr drin gewesen.

Die Gäste hatten den besseren Start in dieser Partie erwischt, in der EHC-Coach Leos Sulak erneut auf die verletzten Milos Vavrusa und Tobias Bräuner verzichten musste. Jannik Herm kehrte zwar ins Freiburger Aufgebot zurück, dafür musste Petr Haluza erneut verletzungsbedingt passen. Freiburg spielte damit wie schon in den Partien zuvor mit drei Reihen, die auch allesamt regelmäßig Eiszeit erhielten Zwischen den EHC-Pfosten stand Lukas Mensator.

Der Frankfurter Führungstreffer im ersten Abschnitt durch Matt Pistilli resultierte aus einem unglücklichen Abpraller, der genau auf dem Schläger des Löwen-Goldhelms landete.

Die zweiten 20 Minuten wurden dann wild, spektakulär, mit insgesamt sechs Treffern, jeweils drei auf jeder Seite. Zuerst war der EHC mit Toreschießen an der Reihe. Vom ersten Bully weg drehten Niko Linsenmaier und Co. förmlich auf, der Freiburger Topskorer war schließlich an allen EHC-Treffern in diesem Abschnitt beteiligt.

Frankfurt wirkte in dieser Phase Anfang des zweiten Drittels fahrig und wenig konzentriert, Freiburg hingegen nutzte seine Chancen konsequent aus. Somit prangte in der 26. Spielminute ein 3:1 für den EHC auf der Anzeigetafel.

Dass Frankfurt das Spiel anschließend wieder an sich reißen konnte, lag am starken Unterzahlspiel der Löwen, wie Leos Sulak auf der anschließenden Pressekonferenz erläuterte: „Frankfurt macht beim Penalty-Killing viel Druck auf die blaue Linie, und wir haben die Scheibe nicht schnell genug weiter gespielt“. Es gab nicht nur die beiden Unterzahltore durch Eric Stephan und Richard Mueller, sondern noch weitere Kontermöglichkeiten.

Nach dem Doppelschlag der Löwen war dem EHC die Verunsicherung anzumerken, das Momentum lag nun beim Zweitplatzierten aus der Mainmetropole.

Aber ein Tor Vorsprung ist im Eishockey bekanntlich nicht viel, und so lag im Schlussabschnitt Spannung in der Luft. Die Löwen ließen gute Chancen liegen, unter anderem einen Penalty, bei dem Rinke-Leitans an Lukas Mensator scheiterte. Freiburg hatte anschließend Chancen, die Partie auszugleichen - die beste Möglichkeit vergab Niko Linsenmaier, der bei einem Alleingang die Scheibe an die Latte setzte.

In der 55. Spielminute dann ein Wechselfehler des EHC, Frankfurt nutzte das Powerplay zum 5:3 und die Luft aus der Partie schien erst einmal raus.

Mit einem sechsten Feldspieler anstelle von Lukas Mensator schaffte Freiburg durch Chris Billich 45 Sekunden vor dem Ende aber noch einmal den Anschlusstreffer - und es gab noch eine Chance, einen letzten Angriff, einen Schuss aufs Tor von Brett Jaeger. Wieder war es Niko Linsenmaier, der im Slot an die Scheibe kam und abdrückte, aber Brett Jaeger war mit der Stockhand zur Stelle. Am Ende hatte Freiburg diese eine erwähnte Schwäche im Powerplay drei Punkte gekostet, über weite Strecken war der EHC den Löwen ebenbürtig.

Für Freiburg gibt es die nächste Chance, Punkte zu sammeln, schon am morgigen Freitag bei den Dresdner Eislöwen. Das nächste EHC-Heimspiel findet am Sonntag (8. Januar) ab 18.30 Uhr statt, Gegner ist dann der amtierende Meister Kassel Huskies. Tickets für diese Partie gibt es wie immer unter „https://tickets.ehcf.de“.

Tore: 0:1 (16.) Pistilli (Card/Liesegang), 1:1 (22.) Vas (Linsenmaier/Chris Billich), 2:1 (24.) Linsenmaier (Chris Billich/Kunz), 3:1 (26.) Kunz (Nico Linsenmaier/Brückmann - 5:4), 3-:2 (30.) Stephan (4:5), 3:3 (31.) Mueller (4:5), 3:4 (34.) Gawlik (Stephan/Breitkreuz), 3:5 (56.) Rinke-Leitans (Liesegang/Tomassoni - 5:4), 4:5 (60) Chris Billich (Kunz/Duda - 6:5). Zuschauer: 2.606. Strafminuten: Freiburg 6, Frankfurt 10.