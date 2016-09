Nicht nach Wunsch ist dem EHC Freiburg der Saisonauftakt in der DEL 2 gelungen. Nach der 1:3-Niederlage in Kaufbeuren am vergangenen Freitag verloren die Breisgauer auch am Sonntag das Heimspiel gegen die Heilbronner Falken mit 5:6 nach Penaltyschießen. So ergatterte der EHC nur einen Zähler. Freiburg (pd/nod). EHC-Coach Leos Sulak bot gegen Heilbronn vier komplette Reihen auf. Neben dem in Kaufbeuren noch gesperrten Marc Wittfoth standen auch vier Förderlizenzspieler aus Schwenningen zur Verfügung: Yannick Mund, Jonas Schlenker, Jonah Hynes und auch Steven Billich liefen für die Wölfe auf. Aufgrund seines Treffers beim 1:3 in Kaufbeuren trug Billich in dieser Heimpremiere den Goldhelm des Topskorers und baute seinen Vorsprung in der Skorerwertung sogar nach fünf Spielminuten weiter aus. Mit einer starken Einzelaktion täuschte er zuerst einen Querpass an, zog dann aber mit der Scheibe nach innen und überwand Stefan Ridderwall aus kürzester Distanz zum 1:0 für den EHC. Ausgleich 56 Sekundenvor der Schlusssirene Der Goalie der Falken musste in den folgenden gut zwei Spielminuten noch zwei weitere Male hinter sich greifen. So führte Freiburg nach acht Minuten 3:0 für den EHC. Zuerst traf Niko Linsenmaier nach einem unglücklichen Wechsel der Gäste per Alleingang zum 2:0, wenig später drückte Steven Billich in einem weiteren Powerplay die Scheibe zum 3:0 über die Linie. Falken-Coach Fabian Dahlem nahm nach dem dritten Freiburger Treffer eine Auszeit und rüttelte seine Mannen wach - mit Erfolg, Heilbronn kam anschließend besser ins Spiel. Zuerst war es Justin Kirsch, der in der 14. Spielminute einen Zwei-auf-eins-Konter zum 1:3 verwandelte. Und in doppelter Überzahl erzielte Ville Järveläinen mit einem Schlenzer in den Winkel den Anschlusstreffer, das Match war wieder völlig offen. Der EHC setzte jedoch den Schlusspunkt unter diesen ereignisreichen Abschnitt: Tobi Kunz staubte ab, nachdem Rinderwall einen Schuss von Yannick Mund nicht festhalten konnte. Mit einem nicht unverdienten, aber vielleicht einem Tick zu hohen 4:2 für den EHC ging es schließlich in die erste Pause. Im zweiten Abschnitt stellte in der 23. Spielminute Rylan Schwartz den alten Ein-Tore-Abstand wieder her. Anschließend blieb es ein umkämpftes, enges Match mit hoher Intensität - in dem Freiburg erneut vorlegen konnte. Nach einem Schuss von Tobias Bräuner und dem Nachsetzen von Marc Wittfoth landete die Scheibe auf Umwegen wieder bei Bräuner, der sie per Bauerntrick im Falken-Gehäuse unterbrachte. Im Schlussdrittel war es Jordan Heywood, der Heilbronn mit seinem Treffer in der 48. Spielminute auf 4:5 erneut heranbrachte. Er traf von der blauen Linie. Heilbronn steckte nicht auf und schaffte 56 Sekunden vor der Schlusssirene den 5:5-Ausgleich. Ville Järveläinen netzte ein. In der Verlängerung fielen keine Treffer, somit entschied das Penaltyschießen über den Zusatzpunkt - wobei die Gäste am Ende den entscheidenden Tick treffsicherer waren. Rylan Schwartz sorgte für die Entscheidung, Freiburg musste sich am Ende mit einem Zähler begnügen. Tore: 1:0 (5.) Steven Billich, 2:0 (6.) Linsenmaier (Petr Haluza - 5:4), 3:0 (7.) Steven Billich (Wittfoth/Vas - 5:4), 3:1 (14.) Kirsch (Stöber), 3:2 (16.) Järveläinen (Schwartz/Heywood - 5:3), 4:2 (19.) Kunz (Mund), 4:3 (23.) Schwartz (Gron/Kirsch), 5:3 (32.) Bräuner, 5:4 (48.) Heywood (Stöber/Gelke), 5:5 (60.) Järveläinen (Gron/ Schwartz - 6:5), 5:6 (65.) Schwartz (Penalty). Zuschauer: 2.132. Strafminuten: Freiburg 10; Heilbronn 12.