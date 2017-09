Sportmix Ein Saisonstart nach Maß zu Hause

Lörrach (lu). Das Siegen geht für die Damenmannschaft des CVJM Lörrach auch in der Oberliga weiter. Zum Saisonauftakt feierte der Aufsteiger einen deutlichen 64:48 (16:14, 36:22, 47:34)-Erfolg in der Stettener Neumatthalle gegen den TV Schwetzingen.

Die seien zwar mit relativ wenigen Spielerinnen angereist, aber in der Vorjahressaison immer Dritter geworden. „Es war also ein super Auftakt für uns“, freute sich Trainer Matthias Blum.

Abgesehen von der Anfangsphase der Partie, als die Gäste mit 4:0-Punkten führten, bekam der CVJM das Match schnell in den Griff und lag danach über die gesamte Spielzeit deutlich in Front. „Vor allem unsere Defensive hat sehr gut funktioniert, da wurde mit der nötige Aggressivität zu Werke gegangen“, lobte Blum. Durch Druck auf die ballführenden Spielerinnen habe man viele Ballgewinne verzeichnet und auch jede Menge Rebounds erzielt. Allerdings: Ähnlich wie dies Sportchef Thomas Schönbett in der ersten Analyse sah, sieht auch der Damen-Coach in der Offensive noch Luft nach oben. „Da müssen wir uns in der Tat künftig noch verbessern“, fordert er.

Personell könnte es in naher Zukunft noch besser aussehen, denn mit Valeria Avellina stößt noch eine neue Spielerin zum Team. Sie ist allerdings nach ihrem Vereinswechsel noch nicht spielberechtigt. „Verein und Tommy Schönbett arbeiten aber dran“, so Blum.

Punkte für Lörrach: Schmidt 20, Heidekrüger 11, Rämö 9, Brischle 7, Schönbett 7, Krickhahn 5, Yehdgo 3, Trynes 2.