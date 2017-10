Sportmix Eine packende Geschichte

Ein packendes DEL2- Derby gegen die Ravensburg Towerstars haben die 2000 Fans am Feiertag in der Franz-Siegel-Halle zu sehen bekommen. Am Ende behielt der EHC Freiburg mit 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen die Oberhand.

Freiburg (pd/mib). Nach dem 1:3 durch Robin Just in der 44. Minute schien die Partie aus der Sicht der Wölfe gelaufen. Die zweite Niederlage innerhalb von wenigen Tagen gegen die Schwaben war so gut wie sicher. Denn bei Freiburg lief fast gar nichts mehr zusammen.

Und so nahm Trainer Leos Sulak eine Auszeit und stellte seine Mannschaft neu ein. Zum einen musste der EHC jetzt mehr riskieren, zum anderen stellte der Coach auf drei Reihen um. Dies zeigte auch sofort Wirkung. Tobi Kunz stellte in der 47. Minute den Anschluss her und drei Zeigerumdrehungen später glich Marc Wittfoth sogar aus – 3:3. Die Halle stand Kopf.

Beide Teams spielten danach weiter auf Angriff und hatten gute Chancen. Und in der Verlängerung ging es spektakulär weiter. Treffer fielen jedoch keine mehr. Nun musste das Penaltyschießen in diesem baden-württembergischen Derby entscheiden. Während auf Freiburger Seite Miroslav Hanuljak zwei Versuche der Gäste mit sehenswerten Fanghand-Saves vereitelte, waren für den EHC Radek Duda mit einem Flachschuss und Tobi Kunz mit einem traumhaft sicher verwandelten Penalty erfolgreich. Der Zusatzpunkt ging damit an den EHC.

Es war ein Match, das langsam Fahrt aufnahm und das bis zum letzten Penalty spannende Momente parat hatte.

Nach torlosem ersten Drittel erzielte Adam Lapsansky die Führung für Ravensburg. Der EHC antwortete nur wenig später durch Chris Billich. Die Gäste gingen jedoch mit einem knappen Vorsprung in die zweite Pause. Robin Just traf ins Lattenkreuz.

Tore: 0:1 (21:47) Adam Lapsansky (Lukas Slavetinsky/Jakub Svoboda - 5:4), 1:1 (23:23) Chris Billich (Niko Linsenmaier), 1:2 (35:02) Robin Just (Sören Sturm/Maximilian Kolb), 1:3 (43:41) Robin Just (Brian Roloff/Daniel Pfaffengut), 2:3 (46:04) Tobi Kunz (Chris Billich/Jannik Woidtke), 3:3 (50:19) Marc Wittfoth (Philipp Rießle/Gabriel Federolf), 4:3 (65:00) Radek Duda (Penalty). SR: Bidoul, Z.: 1984. Strafmin: Freiburg 8, Ravensburg 4.