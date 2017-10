Sportmix Eine Pleite, die schmerzt

Mit einer bitteren 3:4-Pleite im Gepäck ist der EHC Freiburg vom Auswärtsspiel in Ravensburg zurückgekehrt. Die Niederlage schmerzt, da die Gäste im Derby erst in der 58. Spielminute den Punktgewinn aus der Hand gaben.

Ravensburg (pd). In den ersten Minuten drehten die Towerstars ihre Kreise um das EHC-Gehäuse, doch die EHC-Defensive ließ nur ein, zwei Großchancen zu. So ging Ravensburg in der 9. Minute in Führung, als Sören Sturm einen Abpraller ins Netz drücken konnte.

Aber die Freiburger hatten nur eine Minute später die Antwort parat: Enrico Saccomani beförderte die Scheibe zum Ausgleich über die Linie. Danach blieb Freiburg am Drücker und hatte in der 16. Minute die Möglichkeit, bei doppelter Überzahl das Spiel zu drehen. Ganze elf Sekunden dauerte es, bis der Puck im Ravenburger Netz zappelte. Chris Billich stand am langen Pfosten und lenkte die Scheibe unter die Latte.

Im zweiten Abschnitt entwickelte sich über weite Strecken ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Freiburg lauerte wie schon zu Spielbeginn auf Konter. Die beste EHC-Chance vergab Saccomani in der 33. Minute, als er die Scheibe neben das leere Ravensburger Gehäuse setzte. Nur wenig später fiel der Ausgleich für Ravensburg. Adam Lapsansky traf genau in den Winkel. Mit einem 2:2-Remis ging es zum zweiten Mal in die Kabine.

Im Schlussabschnitt brachte Sören Sturm mit seinem zweiten Treffer seine Farben erneut in Führung. Aber die Freude der Heimfans währte nur kurz, anderthalb Minuten nach dem 3:2 erzielte nämlich Chris Billich den Ausgleich. Der Freiburger bezwang Keeper Langmann mit einem Bauerntrick.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein nervenaufreibendes, spannendes Spiel mit packenden Zweikämpfen und Torszenen hüben wie drüben. Die Towerstars hatten bei zwei Überzahlgelegenheiten mehrfach die Möglichkeit, sich die Führung zurück zu holen, scheiterten aber immer wieder an Miroslav Hanuljak, der unglaubliche Paraden zeigte. Umso ärgerlicher, dass ihm in der 58. Minute ein Schuss von Jakub Svoboda zum 3:4 durchrutschte.

Freiburg versuchte in der Schlussphase mit sechs Feldspielern noch einmal alles, konnte das Glück am Ende aber nicht mehr erzwingen. Gestern Abend stand die Revanche in Freiburg auf dem Plan (wir berichten noch).

Tore: 1:0 (07:50) Sören Sturm, 1:1 (08:57) Enrico Saccomani (Julian Airich/Jannik Herm), 1:2 (15:05) Chris Billich (Alex Brückmann/Niko Linsenmaier - 5:3), 2:2 (33:19) Adam Lapsansky (Jakub Svoboda), 3:2 (41:29) Sören Sturm (Brian Roloff/Kilian Keller), 3:3 (43:07) Chris Billich (Niko Linsenmaier), 4:3 (57:48) Jakub Svoboda (Artus Kruminsch/Sören Sturm). SR: Bidoul. Z.: 2398. Strafminuten: Ravensburg 8, Freiburg 8.