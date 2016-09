Schopfheim (pd/nod). Es hat sich bewährt. Auch in diesem Jahr wird beim beliebten Schopfheimer Spät-Sommerreitturnier auf dem Gestüt Sengelen die Ringmeisterschaft des Reiterrings Oberrhein ausgetragen. Das Turnier geht vom heutigen Freitag an (16. September) bis Sonntag (18. September) über die Bühne. Auf dem Gelände des Gestütes mit Organisationschef von Volker Trefzger an der Spitze, dem Reitverein Schopfheim sowie einem bewährten Helferteam erwartet den Besucher wie auch in den vergangenen Jahren ein überaus anspruchsvolles sportliches Programm. Obwohl das Turnier nur für den Ring Oberrhein ausgeschrieben ist, wird es angesichts der großen Resonanz schon am Freitagnachmittag ab 15 beginnen. 21 Spring- und Dressurprüfungen werden Reitsport-Fan in seinen Bann ziehen. Die hohe Anzahl an Nennungen zeigt die Begeisterung am Reitsport in der Region. Sie ist für Volker Trefzger immer wieder Motivation, dieser Veranstaltung die hervorragende Infrastruktur seines Gestütes Sengelen zur Verfügung zu stellen. Ohne die entsprechenden Rahmenbedingungen könnte eine Veranstaltung in dieser Größenordnung nicht ausgerichtet werden. Die Höhepunkte am Samstag sind ab 9.30 Uhr eine Springpferdeprüfung der Klasse M sowie ab 11.15 Uhr die Mannschaftsspringprüfung der Klasse A und L im Rahmen des Allianz-Freiburg-Pokals. Dieser Pokal-Wettbewerb ist vor allem als Nachwuchsförderung gedacht. Eine Dressurpferdeprüfung der Klasse M ab 10 Uhr, ein Mannschafts-L-Springen ab 12.15 Uhr und ein M-Springen mit Stechen ab 15 Uhr erwartet die Zuschauer am Sonntag.