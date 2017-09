Sportmix Eine überzeugende Vorstellung

Freiburg (pd/mib). Ein flottes Testspiel bekamen die 1090 Fans serviert. Und ein erfolgreiches noch dazu, wenn man denn dem EHC Freiburg die Daumen drückt.

Die Breisgauer setzten sich mit 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) gegen den französischen Erstligisten aus Mulhouse durch. Während Keeper Miroslav Hanuljak einen Shutout feiern durfte, erzielte Dennis Meyer einen Hattrick und Ben Walker stand ihm mit einem Doppelpack in nichts nach.

Der EHC, bei dem der Probespieler Adam Poldruhak in der Abwehr auflief und seine Sache solide erledigte, dominierte von Beginn an. Es wird deutlich, dass das Zusammenspiel flüssiger wird.

Freiburg hielt sich in den ersten 20 Minuten konsequent an die taktische Marschroute und ließ die Gäste in der Offensive kaum zur Entfaltung kommen. Die Führung fiel in der 17. Minute durch Dennis Meyer. Es war ein kurioser Treffer: Ein hohes Anspiel von Daniel Maly lenkte der EHC-Routinier mit dem Knie ins Tor.

Auch der dritte Treffer des Abends, das aufs Konto der Freiburger Nummer zehn ging, war nicht alltäglich: Bei einem Konter suchte Meyer seinen Nebenmann Austin Cihak, die scharf gespielte Scheibe sprang jedoch vom Schlittschuh des Scorpions-Verteidigers Hugues Cruchandeau ins eigene Netz. Zuvor hatte bereits Ben Walker das 2:0 markiert.

Zur Spielmitte hatte der EHC das Match im Griff und hätte in Überzahl sogar noch nachlegen können. Jedoch waren die Wölfe im Powerplay nicht mehr so zwingend wie zu Beginn. Schließlich wurde auch Mulhouse stärker, die Versuche von Ten Braak und Ares landeten jeweils am Freiburger Pfosten. Und mit einer Glanztat entschärfte Hanuljak außerdem eine Topchance von Blueliner Kevin Hecquefeuille.

Zu Beginn des Schlussabschnitts drückten die Scorpions noch einmal aufs Tempo. In einem Powerplay hatte Mulhouse mehrfach die Chance, den Anschluss zu erzielen. Als Freiburg gerade wieder komplett war, zog Ben Walker mit der Scheibe davon und traf mit einem platzierten Handgelenkschuss ins lange Eck zum 4:0. Nicht einmal eine Minute erhöhte Meyer auf 5:0.

Tore: 1:0 (16:53) Dennis Meyer (Daniel Maly/Austin Cihak), 2:0 (23:41) Ben Walker (Jannik Woidtke/Marc Wittfoth - 5:4), 3:0 (30:38) Dennis Meyer (Daniel Maly/Miroslav Hanuljak), 4:0 (47:17) Ben Walker, 5:0 (48:22) Dennis Meyer (Julian Airich/Gabriel Federolf). Strafzeiten: Freiburg 4, Mulhouse 10.