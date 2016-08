Wehr (lu). Omar Tareq war einmal mehr nicht zu schlagen. Der 24-Jährige des TuS Lörrach-Stetten holte sich bei der mittlerweile 26. Auflage des Wehratallaufs, ausgerichtet von den Lauffreunden Wehratal, souverän den Sieg auf der anspruchsvollen 10,2 Kilometer-Strecke. In der Zeit von 35:41 Minuten schaffte er bei seiner Premiere einen überlegenen Start-Ziel-Sieg. Bei den Frauen gewann Stephanie Morath aus Freiburg.

„Es war schon ziemlich heiß, insgesamt war’s aber okay“, erklärte Tareq nach dem Zieleinlauf. Von Beginn an hatte er aufs Tempo gedrückt, der Konkurrenz keine Chance gegeben und war ein einsames Rennen gelaufen. Am besten hielt noch Andreas Probst aus Freiburg mit, der als Zweitschnellster in 36:19 Minuten ins Ziel kam. Dritter wurde der 18-jährige Abelom Kufulu (Laufsport Heinz Rheinfelden) in 36:55 Minuten, der im Ziel aufgrund der großen Hitze ziemlich ausgepumpt war.

Zuletzt hatte er sich ein heißes Duell mit dem Vorjahressieger Robert Krinke (TV Freiburg-Tiengen) geliefert. In einem packenden Schlussspurt setze er sich im Stadion dann mit fünf Sekunden Vorsprung durch. „Der hatte einfach mehr Biss am Ende“, anerkannte der Vierte nach dem Zieleinlauf und zeigte sich schon ein wenig enttäuscht, dass es diesmal nicht ganz nach vorne gereicht hatte.

Spannender ging es im Klassement der Frauen zu. Hatte Karin Zingg (Laufsport Heinz) aus Möhlin bis Kilometer sechs noch die Nase vorn, so zeigte Stephanie Morath letztlich das größere Stehvermögen, zog vorbei und holte sich in 46:01 Minuten den Sieg. Im Ziel hatte sie dann immerhin einen Vorsprung von 23 Sekunden auf Karin Zingg, die Siegerin in der Klasse W45 wurde, herausgelaufen. „Es war heute schon ziemlich anstrengend, ich hatte kaum Luft zum Trinken“, lachte die Siegerin. Dritte wurde Nicole Moscioni (Lauffreunde Wehratal) vor Beatrix Beckert (TuS Badenweiler) und Kerstin Matt (LG Hohenfels).

Zufrieden zeigten sich am Ende die Veranstalter der Lauffreunde Wehratal. Knapp 500 Läuferinnen und Läufer bescherten den Organisatoren beim 26. Wehrtallauf zwar keinen neuen Teilnehmerrekord. „Angesichts der tropischen Temperaturen sind wir mit der Beteiligung sehr zufrieden“, erklärte Sprecher Walter Thoma.

Prominentester Teilnehmer war Kai Saaler aus Hasel. Der 29-Jährige, angetreten im Spiderman-Kostüm, ist schließlich amtierender Europameister in seiner Altersklasse im 12-Stunden-Mountainbikefahren. In einer Zeit von 41:16 Minuten lief er auf Platz acht.