Sportmix Eiszeit startet gegen Bayreuth

Die Vorbereitung für die kommende Saison läuft bei DEL2-Klub EHC Freiburg auf Hochtouren. Die Schützlinge von Coach Leos Sulak feilen an Technik, am System und der Kondition. Das erste Saisonmatch steht am 15. September auf dem Plan. Zu Gast bei den Wölfen sind dann die Tigers aus Bayreuth.

Freiburg (pd/mib). Das erste Testspiel bestreitet Freiburg am Sonntag, 13. August, wenn es im Derby bei den Schwenninger Wild Wings zur Sache geht. Eine Woche später ist in der Fremde der Dornbirner EC der Gegner.

Danach nimmt der EHC Freiburg vom 24. bis 26. August am EHCO-Cup des EHC Olten teil. In der Gruppe B treffen die Breisgauer auf Hockey Thurgau und den Gastgeber. Am Samstag findet das abschließende Platzierungsspiel gegen einen Teilnehmer der Gruppe A statt. Also entweder gegen den HC Fribourg-Gottéron, die Straubing Tigers oder die Düsseldorfer EG.

Die Generalprobe bestreiten die Wölfe am 9. September zuhause gegen den EHC Olten. So richtig ernst wird es dann sechs Tage später, wenn mit einem Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers die neue Saison startet. Es wird dann die dritte Spielzeit für die Breisgauer in der DEL2 sein.

Gleich zum Auftakt treffen also die beiden Überraschungsteams der vergangenen Saison in der altehrwürdigen Franz-Siegel-Halle aufeinander. Der EHC hatte die Punkterunde in der zweithöchsten Liga auf dem siebten und der EHC Bayreuth auf dem achten Platz beendet. Beiden Mannschaften glückte zudem der Einzug ins Playoff-Viertelfinale.

Danach steht für die Equipe von Trainer Leos Sulak eine weite Reise auf dem Programm: Das erste Auswärtsspiel findet nämlich am 17. September in Weißwasser bei den Lausitzer Füchsen statt.

Viermal in Folge vor den eigenen Fans

Der Spielplan 2017/18 birgt laut Vereinsangaben „einige Besonderheiten“. So finden die ersten vier Freiburger Heimspiele allesamt freitags statt: am 15. September gegen Bayreuth, am 22. September gegen Heilbronn, am 29. September gegen Aufsteiger Bad Tölz und am 6. Oktober gegen Riessersee.

Durchaus „bemerkenswert“ sei auch das Auswärtsspiel am Sonntag, 8. Oktober: Dann gastiert der EHC zur Einweihung des neuen Eisstadions in Kaufbeuren.

In der Zeit zwischen dem 19. November und dem 1. Dezember spielen die Blau-Weiß-Roten viermal in Folge auf eigenem Eis. Dafür findet das erste Heimspiel im Jahr 2018 erst am 14. Januar statt. Gegner ist dann Frankfurt.

In der Zeit rund um die Weihnachtsfeiertage bestreiten die Wölfe in diesem Jahr nur zwei Heimspiele – am 22. Oktober gegen Heilbronn und am 28. Dezember gegen Bad Tölz. „Dafür ist es dem EHC gelungen, sich einen besonders attraktiven Heimspieltermin im Herbst zu sichern“, heißt es in der Pressemitteilung. Der 31. Oktober ist in diesem Jahr ein bundesweiter Feiertag (Reformationstag), auf den ein weiterer Feiertag (Allerheiligen) folgt. „Das nutzen wir zu einer blau-weiß-roten Halloween-Party, die am 31. Oktober um 18.30 Uhr beginnt.“ Zu Gast ist der SC Riessersee.