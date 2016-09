Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen gab es zwar keine Rekordbeteiligung, aber 150 Teilnehmer bedeuteten beim Peter-Gutmann-Tennisturnier in Grenzach-Wyhlen einen guten Durchschnitt (wir berichteten bereits). Grenzach-Wyhlen (lu).„Alles ist wunderbar abgelaufen Viele lieben die Veranstaltung wegen ihres familiären Charakters“, bilanzierte Orga-Chef Peter Gutmann für die inzwischen 43. Auflage des Turniers, für die er Jahr für Jahr einen großen Aufwand betreibt. Weil sich die angesetzten Tennismatches aber mehr und mehr in Richtung Wochenende und am Abend ballten, gab es diesmal auch eine Menge Tennis unter Flutlicht zu bestaunen. Auch in diesem Jahr erlebten die zahlreichen Zuschauer wieder spannende Partien. In den meisten Fällen setzten sich in den Finals aber die an Nummer eins oder zwei gesetzten Spielerinnen und Spieler durch. So bezwang Timo Ennen (TC Lörrach) in der Konkurrenz der Herren B Lukas Rutishauser (TC Müllheim) mit 6:4 und 6:1. Den Sieg in der Konkurrenz Herren C sicherte sich Georg Sigrist (TC 1923 Grenzach) durch ein 6:4, 5:7 und 10:6-Erfolg gegen seinen Clubkollegen Michael Carnevale. Im Klassement der Damen triumphierte die Schweizerin Diana Carollo (TC 1923 Grenzach). Beim 7:5 und 6:3-Sieg hatte sie allerdings gegen Alina Oschem (TC Rheinfelden) mehr Mühe als erwartet. In dieser Konkurrenz hatte allerdings die an Nummer eins gesetzte Aurelie Hascoet (Freiburger TC) im Viertelfinale verletzt aufgegeben. Das Finale der Herren 40 A dominierte erneut Christian Kuner (TC 1923 Grenzach). Im vereinsinternen Duell schlug er Pascal Hauser mit 6:4 und 6:4. Tudor Spinu (TC Lörrach) holte sich durch ein 6:3 und 6:3 im Endspiel gegen Georg Sigrist (TC 1923 Grenzach) Platz eins bei den Herren 40 B. TC 1923-Vorsitzender Thilo Kaltenbach kämpfte in der Konkurrenz Herren 50 A durch ein 6:7, 6:2 und 10:6 im Endspiel Viktor Zirke (TG Lonza Weil) nieder. Bei den Herren 50 B behauptete sich Mario Wichmann (TC Grenzach-Wyhlen) durch ein klares 6:2 und 6:2 gegen Martin Eschbach (TC Murg). Karl „Charlie“ Hauser (TC Schopfheim) siegte durch ein 6:4 und 7:5 gegen Silvester Rissmann (TC Müllheim) bei den Herren 60. Angela Scherer (TC Kandern) heißt die Siegerin im Klassement der Damen 40. Im Finale besiegte sie Caroline Sandionigi (TC 1923 Grenzach) mit 6:3 und 7:5. Den Turniersieg bei den Damen 50 schaffte Gudrun Fydrich (Freiburger TC) mit einem 6:1 und 6:2 gegen Tina Lelli (TC 1923 Grenzach). Weitere Ergebnisse in den Nebenrunden Herren B: Kai Reinwald (TC 1923 Grenzach) – Maximilian Mönch (TC Grenzach-Wyhlen) 6:4, 6:0. Damen: Siegerin Ann-Katrin Götz (TC Rheinfelden). Herren 40 A: Andreas Klingert (TC RW Lauda) – Erich Götz (TC Wehr) 6:1, 6:1. Herren 50/60: Christian Nußbaumer (TG Lonza Weil) – Roland Kessler-Kangler (TC Müllheim) 7:6, 6:1. Damen 40/50: Swantje Wendt (TC 1923 Grenzach) – Tanja Oschem (TC Karsau) 6:3, 6:2.